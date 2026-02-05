Homage lancia la nuova gamma di merchandising di Harry Potter in vista del 25° anniversario

Da bambini, ogni aspirante mago sognava sognava di essere selezionato per studiare a Hogwarts. Venticinque anni dopo la prima apparizione di Harry Potter sui nostri schermi, però, la maggior parte dei Potterheads nel mondo è cresciuta, e forse si adatterebbe invece a merchandising più universitario, fingendo di ricordare con affetto i giorni in cui avrebbero potuto arrivare alla Coppa Tremaghi, se non fosse stato per quel fastidioso infortunio al ginocchio.

Homage ha pubblicato una vasta gamma di merchandising di Harry Potter, celebrando l'anniversario imminente del film. Con magliette con design di personaggi come Piton, Malocchio Moody, Dolores Umbridge e altri, ci sono anche alcune interessanti interpretazioni delle quattro case di Hogwarts.

Tassorosso, Corvonero, Serpeverde e Grifondoro ora hanno ciascuno i loro stemmi in stile universitario, con opzioni di magliette e maglioni disponibili. Ci sono persino vestiti da neonato, per giovani maghi emergenti là fuori. Se non riesci a scegliere la tua casa preferita, o semplicemente ami il colore grigio, c'è anche un'opzione generale per Hogwarts.

