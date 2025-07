Honda ha creato una moto funzionante basata sul Koraidon di Pokémon Scarlatto

HQ

I Pokémon leggendari in Pokémon Scarlet/Violet sono tra i più insoliti che abbiamo mai visto, perché entrambi sono progettati per assomigliare in qualche modo a motociclette. Certo, questo è in una certa misura falso, poiché Miraidon è pensato per assomigliare a Koraidon, con quest'ultimo che è la creatura rossa e blu che opera come strumento di movimento, ma anche il leggendario drago nelle avventure.

Con un design così stravagante, è naturale che venga realizzata una moto Koraidon, giusto? Honda e The Pokémon Company certamente credono di sì, motivo per cui hanno collaborato per creare un "concetto di mobilità futura" che è in stile mostro tascabile.

Si tratta di una rappresentazione quasi a grandezza naturale dei Pokémon che sarà esposta al Suzuka 8 Hours Endurance Road Race che si terrà questo fine settimana in Giappone. Non parteciperà alla gara, per chi se lo stesse chiedendo, ma apparirà semplicemente in una showrun che si svolge prima dell'evento principale come parte della cerimonia pre-gara. Tuttavia, è forse la migliore rappresentazione di come apparirebbe Koraidon nel mondo reale, se i mostri tascabili non fossero in realtà creazioni immaginarie.

Per quanto riguarda la nascita di questo progetto, Honda spiega:

"Il progetto Honda Koraidon è iniziato con l'idea che Honda potesse creare un Koraidon che fosse unicamente Honda, basato sull'impegno per il monozukuri (l'arte della produzione) trasmesso dalla Toyota Miraidon. Il progetto è composto da circa 40 ingegneri che sono stati reclutati dalle aziende Motorcycle and Power Products e dall'Innovative Research Excellence che hanno mostrato interesse per questo progetto. Con lo slogan "La devozione di Honda realizza i sogni dei bambini", il team ha applicato la filosofia di progettazione e la tecnologia di simulazione coltivate dal settore motociclistico di Honda nel corso degli anni.