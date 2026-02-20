Honda rompe il silenzio dopo che la vettura di Fernando Alonso è stata fermata durante i test di F1

HQ

Honda ha rilasciato una dichiarazione dopo il disastroso guasto tecnico subito dall'AMR26, l'auto di Aston Martin, quando Fernando Alonso guidava in Bahrain per i test tecnici. In un messaggio inviato venerdì mattina, Honda ammette che l'auto di Fernando Alonso ha subito un "problema legato alla batteria".

Secondo Aston Martin giovedì, Alonso ha fermato l'auto per precauzione. Il problema non aveva nulla a che fare con il design di Adrian Newey, e Alonso ha detto di non avere "dubbi" che abbiano il telaio migliore. "Sul telaio non c'è dubbio, abbiamo i migliori con noi. Dopo oltre 30 anni di dominio di Adrian Newey nello sport, penso che nessuno dubiterà che alla fine troveremo un modo per avere la migliore auto.

Sul motore, dobbiamo aspettare e vedere quando sblocchiamo tutte le prestazioni, dove siamo e cosa manca, e poi lavorare sodo", ha detto Alonso (tramite Formula1.com).

A causa dei problemi con la batteria, Honda porterà simulazioni di benchmark per la HRC Sakura, l'unità di potenza dell'auto. Lance Stroll prenderà il volante oggi, ma "il piano di oggi sarà limitato e consisterà solo in brevi periodi".