Honda si separa dal Team Liquid a seguito di un post insensibile sui social media

Anche se sappiamo che sono Team Liquid, tecnicamente il nome completo dell'organizzazione è Team Liquid Honda, poiché la casa automobilistica giapponese è stata lo sponsor principale della squadra per anni. Tuttavia, non è più così. La coppia si è separata, il tutto dopo che uno dei giocatori di Team Liquid ha pubblicato un post insensibile sui social media che sembra essere stato usato come scintilla per dare alla Honda un motivo per uscire dal suo impegno nell'organizzazione.

Per chi non lo sapesse, di recente il giocatore Lucas "Rainbow Six DiasLucasBr" Dias ha pubblicato un post sui social media diretto alla squadra giapponeseCAG Osaka in cui ha menzionato che la squadra è "esplosa" in un torneo e ha accompagnato la dichiarazione con una gif di esplosione di una bomba. Inutile dire che questo non è piaciuto alla comunità giapponese che ha trovato il post insensibile, anche se Team Liquid nota che "non c'era alcun intento malevolo, solo un gravissimo errore di giudizio e consapevolezza".

Tutta questa situazione ha visto Team Liquid pubblicare una dichiarazione completa in cui spiega: "Teniamo noi stessi e i nostri giocatori a un alto standard professionale e il tweet di Lucas non è stato all'altezza di quello standard. Questo non riflette chi siamo come persone e come organizzazione, e non dovrebbe definire Lucas come un individuo nella percezione pubblica. Crediamo che le persone che mostrano la volontà di imparare dai propri errori meritino l'opportunità di migliorarsi e ci impegniamo a fornire a Lucas la formazione necessaria per crescere come persona. Un errore onesto non dovrebbe essere la fine della carriera di qualcuno.

"Ai giocatori della CDO di Osaka vogliamo porgere le nostre più sincere scuse per qualsiasi offesa abbiate sentito. Vi ringraziamo per il dialogo cordiale, la vostra comprensione e la gestione garbata della situazione".

Mentre Team Liquid intende condurre l'istruzione obbligatoria e la formazione disciplinare per i suoi giocatori, emanare azioni disciplinari contro Dias e persino vedere l'intera squadra Rainbow Six impegnare le proprie vincite in beneficenza, il danno è stato fatto poiché Honda ha usato questo come motivazione per uscire dal suo impegno per Team Liquid. L'organizzazione spiega:

"A causa delle polemiche generate da questo incidente, il nostro partner automobilistico Honda Motors ha preso la decisione di non rinnovare la nostra partnership. Anche se ci rammarichiamo di questo risultato, comprendiamo e rispettiamo la decisione ed estendiamo i nostri ringraziamenti a Honda Motors per essere stati buoni partner per 6 anni".