Hong Kong entra in tre giorni di lutto dopo un incendio mortale in un appartamento

Hong Kong ha iniziato un periodo di tre giorni di lutto sabato dopo l'incendio in un appartamento che ha lasciato almeno 128 morti e centinaia di persone disperse, in uno dei peggiori disastri della città da decenni.

Tre minuti di silenzio fuori dalla sede del governo, dove le bandiere cinesi e di Hong Kong sventolavano a mezz'asta. I residenti hanno posizionato fiori vicino a Wang Fuk Court, il complesso residenziale che è bruciato per più di 40 ore all'inizio di questa settimana.

Le autorità affermano che circa 200 persone sono ancora disperse, con 89 corpi ancora non identificati. Le famiglie si sono spostate tra ospedali e centri di identificazione alla ricerca di persone care. I rifugi di emergenza ospitano centinaia di persone costrette a fuggire dalle loro case.

La Commissione Indipendente contro la Corruzione ha arrestato venerdì otto persone, tra cui consulenti e subappaltatori di impalcatura, nell'ambito di un'indagine in fase di ampliamento. La polizia aveva precedentemente fermato tre uomini a causa di imballaggi in schiuma lasciati sul posto.