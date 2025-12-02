Hong Kong ordina un'inchiesta guidata da un giudice dopo che un incendio ha ucciso 156 persone

HQ

Il leader di Hong Kong ha annunciato martedì che una commissione guidata da giudici indagherà sull'incendio più mortale della città da decenni, che ha causato almeno 156 morti nel complesso residenziale Wang Fuk Court. Il comitato esaminerà inoltre la supervisione delle ristrutturazioni degli edifici che potrebbero aver contribuito al disastro.

La polizia ha arrestato 15 persone con l'accusa di omicidio colposo e 12 in un'indagine correlata per corruzione. Le autorità hanno indicato l'isolamento in rete plastica e schiuma di qualità inferiore utilizzato nelle ristrutturazioni come cause dell'incendio, che si è diffuso rapidamente in sette delle otto torri del complesso. Circa 30 residenti sono ancora dispersi.

Gli investigatori hanno quasi completato le ricerche nelle torri danneggiate, trovando vittime intrappolate nelle scale e sui tetti. Migliaia di residenti sono stati trasferiti in alloggi temporanei e si stanno svolgendo commemorazioni sia a livello locale che internazionale. Le autorità hanno detto che la ricerca rimanente potrebbe richiedere settimane.

Il capo esecutivo John Lee ha avvertito di non politicizzare la tragedia e ha detto che chiunque la sfruttasse sarebbe stato punito. I gruppi per i diritti umani hanno criticato le autorità per aver detenuto individui che sollevavano domande, affermando che tali azioni sopprimono la responsabilità.