Honkai: Nexus Anima Anteprima pratica: Un gioco gacha e un battle di mostri è un perfetto equilibrio?

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Catturare piccoli mostri e combattere con loro è stato, ovviamente, estremamente popolare grazie a una serie con un topo giallo come mascotte, ma naturalmente ci sono anche altri che ci hanno provato. Alcuni hanno avuto più successo, come Palworld, mentre altri non sono stati così efficaci, come Temtem. Ora tocca a miHoYo provarci mentre cercano di portare la loro serie Honkai in una direzione leggermente diversa, e abbiamo avuto la possibilità di provare il gioco in una beta chiusa.

Il gioco in questione è Honkai: Nexus Anima, ambientato nello stesso multiverso dei giochi precedenti (Honkai Impact 3rd e Honkai: Star Rail ). Sono quindi vagamente collegati, ma non è necessario aver giocato agli altri giochi per capire questo. Tuttavia, personaggi dei due giochi precedenti - come Blade di Star Rail e Otto di Impact 3rd - fanno comunque una comparsa qui. Ovviamente non voglio spoilerare perché loro e altri siano presenti qui, ma naturalmente giocano un ruolo significativo nel gioco. Sembra però che gli sviluppatori si concentrino un po' di più su Blade, dato che è essenzialmente presente in gran parte del materiale stampa.

Honkai si sta avventurando nel mondo dei giochi per catturare mostri e fa abbastanza per distinguersi dagli altri giochi del genere.

Fin dall'inizio, il DNA di Honkai è molto chiaro, e se hai giocato a qualche altro gioco, riconoscerai subito il gameplay. È lo stesso tipo di impostazione "corri verso questa stella sulla mappa per fare la prossima cosa", gli stessi dialoghi con i personaggi, uno stile visivo simile e un ambiente nuovo ma familiare. I vari mostri, noti come Anima, danno naturalmente al gioco un'atmosfera più carina di quanto abbiamo visto prima, ma come ci si aspetterebbe, questo non è My Little Pony - scene horror e incubi iniziano ad apparire piuttosto rapidamente. Quindi, anche se in superficie potrebbe sembrare un gioco un po' più adatto ai bambini, non consiglierei di invitare un bambino di cinque anni a giocarci. A proposito, fin dall'inizio ci viene data la possibilità di assegnare punti attributo all'intelligenza, al carisma e alla forza del nostro avatar. Nel beta test, era possibile scegliere tra tre diversi tipi di personalità preimpostati. Tra questi c'era Genio Malvagio, che ha otto (su un massimo di dieci) di intelligenza e due negli altri due attributi. A seconda di dove vengono assegnati i punti del tuo personaggio, troverai alcune sfide più facili e altre più difficili da superare, e le risposte migliori in una conversazione potrebbero non essere sempre disponibili. Inoltre, alcune conversazioni hanno un indicatore di Condizioni Complesse, il che significa che i personaggi ricordano le scelte che hai fatto. Tuttavia, non sono ancora andato abbastanza avanti nel gioco per vedere quanto questo influenzerà davvero la storia. Altrimenti, Nexus Anima è esattamente quello che ci si aspetterebbe quando si tratta di dialoghi: una notevole quantità di testo. Di certo non risparmiano sui tasti quando scrivono questi copioni. Poi sta a te decidere se vuoi davvero sederti a leggere ogni singola frase per ottenere il massimo dal gioco, oppure preferisci saltare la maggior parte per continuare a giocare e combattere.

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Alcuni personaggi appaiono in altri giochi Honkai. Blade è uno di questi.

Battaglie, sì. Cosa sarebbe un gioco del genere senza battaglie? A differenza di Pokémon, questo non è a turni dove puoi scegliere l'attacco di ogni mostro; Invece, queste sono battaglie automatiche in cui l'attenzione è sulla costruzione della squadra. Tutte le Anima hanno anche i propri tipi (pensa a Erba, Acqua, Fuoco, e così via, come nei Pokémon) che sono forti contro gli altri tipi e deboli contro gli altri tipi. Questi includono bellezza, odio, memoria e realtà. Se posizioni diversi mostri dello stesso tipo sul campo di battaglia, questo fornirà un potenziamento. I mostri hanno le loro posizioni preferite sul campo; Gli anima con attacchi a lunga distanza sono naturalmente posizionati al meglio dai nemici, mentre i mostri con effetti di scudo che agiscono come tank dovrebbero essere in testa per assorbire i colpi degli avversari. L'unica cosa che puoi controllare durante le battaglie è quando vengono usate le abilità speciali dei tuoi compagni, una volta che le loro barre si sono riempite. Sono personaggi umani che ti aiutano durante la storia o che sei riuscito a disegnare tramite il sistema gacha del gioco. Beh, non sarebbe un gioco di MiHoYo senza il gacha. Il che è, ovviamente, controverso - dover pagare (con valuta di gioco o denaro reale) per avere una possibilità di avere un personaggio specifico - ma penso che la maggior parte dei giocatori interessati a Honkai: Nexus Anima sia già preparata a questo tipo di sistema. Invece, penso che il punto di discussione più grande sarà il sistema di auto-battaglia stesso.

Gli anima sono molto carini, ma alcuni nascondono segreti più oscuri.

Una volta terminate le battaglie contro gli Anima selvatici, hai la possibilità di catturarli lanciando la versione del gioco di una Poké Ball. Proprio come in quella serie, ci sono strumenti migliori che ti danno maggiori possibilità di catturare il mostro rispetto a quello del livello precedente. Nelle battaglie contro altri personaggi, come nella storia, l'avversario seleziona un gruppo di mostri, alcuni dei quali hanno potenziamenti specifici esclusivi per quella battaglia. Questo rende le battaglie varie e significa che devi pianificare attentamente prima di mandare la tua squadra a contrastare al meglio l'avversario nelle battaglie automatiche.

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Se dovessi riassumere brevemente la storia, il protagonista non è particolarmente popolare. Questo perché, 214 anni fa, riuscirono a portare alla fine del mondo nell'evento apocalittico noto come La Separazione. Questo divise il mondo in 81 diverse dimensioni, ciascuna governata da un Sovrano. Tre di questi sono ora riusciti a localizzare il nascondiglio dove il protagonista era imprigionato e preferirebbero che tu non vedesse mai più un'alba. Nel vero stile Honkai, il nostro personaggio ha l'amnesia e, dopo essere sfuggiti a questo tentativo di assassinio, ci ritroviamo nella città di Iia - che è l'ambientazione principale del gioco - per capire perché abbiamo distrutto tutto il mondo, chi sono davvero i nostri amici e se gli Anima siano davvero solo piccole creature carine?

Tutto ruota attorno alle battaglie automatiche, e non puoi controllare gli attacchi dei mostri.

Honkai: Nexus Anima offre un gioco di raccolta di mostri ambientato in un mondo in stile gacha, con il solito script di miHoYo, ricco di testo. Non so bene cosa pensare della funzione di auto-battaglia del gioco, ma sono sicuro che avrò un quadro più chiaro quando sarà il momento di una recensione in futuro. Per ora, il gioco - che uscirà sia su PC che su mobile - non ha ancora una data di lancio confermata, ma una volta annunciato, ovviamente ne parleremo qui.