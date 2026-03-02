Honor lancia una batteria da 6.600mAh nel suo nuovo telefono pieghevole

HQ

Mentre Honor ha utilizzato il Mobile World Congress di quest'anno a Barcellona per mostrare la nuova tecnologia delle batterie, un metodo a base di silicio-carbonio ad alta densità, che consente batterie da oltre 7.000 mAh, la domanda è se sia davvero necessaria, dato che Honor è riuscita a dotare il nuovo Magic V6 di una batteria da 6.600 mAh.

Nonostante ciò, e essendo pieghevole con una nuova cerniera, sono riusciti a raschiare via qualche atomo rispetto al Magic V5, con la nuova versione spessa solo 4 mm in modalità aperte e 8,75 mm quando piegata. È solo 1mm/0,5mm, ma comunque dei miglioramenti. La cerniera è estremamente resistente, è classificata per 2.800 MegaPscal (MPa), 600 in più rispetto all'Oppo Find N5 e con una valutazione di 500.000 volte. Per confrontare, il montante A di un'auto moderna è tipicamente classificato tra 1,200 e 1,500 MegaPascal per le versioni davvero buone, con solo pochi che superano i 2,000 MPa.

La ricarica avviene a 80 Watt cablata e 66 Watt wireless. Entrambi gli schermi hanno LTPO 2.0, con il display della copertina di 6,52" a 2420x100p, e lo schermo principale di un impressionante 7,92" AMOLED a 2352x2172p. La potenza di calcolo deriva da una CPU Snapdragon 8 elite gen 5 con 16 GB di memoria e 512 GB di memoria, e dispone di un modulo triplo con una fotocamera principale da 64MP.

Sebbene i prezzi non siano ancora ufficiali, Honor ha menzionato una maggiore compatibilità Apple, con una funzione di doppia sincronizzazione per le notifiche, oltre alla possibilità di visualizzare le notifiche su un Apple Watch.