Hope rimane per Sonic Mania 2 secondo la testa di Sonic Team

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Se dovessi individuare quando Sonic fece il suo grande ritorno dopo circa 15 anni di giochi spesso mediocri o addirittura scadenti, il 2017 sarebbe una buona ipotesi. Fu allora che Sega tornò alle basi con Sonic Mania (sviluppato da Christian Whitehead), che divenne un enorme successo sia tra i giocatori che tra i media, e da allora le cose sono continuate sia con un franchise cinematografico che con giochi acclamati dalla critica.

Ma a parte l'edizione aggiornata, Sonic Mania Inoltre, non è stato rilasciato alcun sequel, e ovviamente è qualcosa che i fan chiedono regolarmente. E forse è qualcosa che un giorno potrebbe ancora diventare realtà, perché in un'intervista con Game Informer (tramite Nintendo Everything), il capo del Sonic Team Takazhi Iizuka afferma:

"Siamo ancora molto legati a loro. Siamo usciti a mangiare e bere con loro perché le relazioni sono importanti per noi. Hanno anche molti progetti su cui stanno lavorando per ciò che vogliono fare e per le loro esigenze di business. Non abbiamo nulla di cui parlare ora, ma c'è sicuramente il desiderio di lavorare di nuovo con loro, e pensiamo che potrebbero fare un grande gioco. Non è ancora fuori dai registri, ma non è qualcosa che sta andando avanti al momento."

In parole povere, le relazioni sono al loro posto e il desiderio c'è. Anche se al momento non c'è nulla in lavorazione, sembra comunque qualcosa che potrebbe diventare realtà prima o poi.