Hoppers , il più recente film originale Pixar prima che Toy Story 5 esca nelle sale a giugno, nasce dalla mente del regista Daniel Chong, noto soprattutto per il suo lavoro nella serie di Cartoon Network We Bare Bears e nel suo film successivo nel 2020. Anche se non tutti gli ultimi film Pixar hanno goduto dello stesso livello di successo e apprezzamento dalla critica, si nota lo sforzo dello studio per diversificare il portfolio di autori provenienti da background diversi e portare idee nuove e originali, come Turning Red di Domee Shi, Luca di Enrico Casarosa o Elio di Adrian Molina, alternando sequel sicuri e idee rischiose. Hoppers è un ottimo esempio che dimostra che il progetto Pixar funziona ancora, producendo film di qualità che continuano a sorprenderci.

Hoppers racconta la storia di Mabel, un'adolescente che lotta contro la costruzione di un'autostrada che distruggerebbe una radura piena di ogni tipo di animale. La sua ultima possibilità per fermare il lavoro è dimostrare che è ancora abitato da castori, e durante le indagini scopre un programma che permette agli umani di entrare nella loro coscienza in un castoro robotico. Trasformata in un castoro, fa amicizia con gli animali della foresta e cerca di ideare un piano per fermare la costruzione... ma succedono molte cose che non meritano di essere rovinate e che cambiano completamente i suoi piani e le nostre aspettative guardando un film Pixar.

La virtù più grande di Hoppers è quanto sia imprevedibile e come, senza scuse, cerchi di sorprendere e divertire lo spettatore a ogni occasione, anche a costo di sentirsi a volte contraddittorio con se stesso. L'obiettivo di Mabel è fermare la costruzione dell'autostrada, ma dopo qualche svolta folle, le sue motivazioni cambiano drasticamente e il film prende un'altra direzione, più divertente, ma che fa perdere la morale della storia. I momenti obbligatori di silenzio e riflessione tra il secondo e il terzo atto non sembrano meritati e mancano del peso emotivo che si intende, soprattutto per ciò che ci aspettiamo da Pixar. Il film è, ovviamente, molto dolce, mettendo gran parte del suo cuore in una relazione tra Mabel e un vero castoro, ma non è emotivamente manipolativo come la maggior parte dei film Pixar: probabilmente risparmierete le lacrime per Toy Story 5 più avanti quest'anno.

Non mentirò, è un sollievo guardare un film Pixar senza idee concettuali strane piene di strati e simbolismi che a volte ostacolano il divertimento, e con una trama e un cattivo più chiari che non nascono dall'introspezione dei personaggi principali. La lezione ambientale è inconfondibile e non molto profonda, e ricorda il stranamente simile The Wild Robot, che sembrava più un film Pixar che Hoppers. In realtà, grazie al maggiore focus sull'azione, all'umorismo stravagante e a molte situazioni assurde, Hoppers sembra più vicino ai film di studi concorrenti come Sony Pictures, DreamWorks o Illumination (anche se sicuramente meglio di qualsiasi cosa dello studio Minions).

E per la maggior parte funziona: Hoppers è il film Pixar più divertente degli ultimi tempi, e osa persino giocare un po' di più con l'animazione per effetti comici e stilistici. Il prezzo è che manca della finezza di altri film Pixar. Più nello specifico, la crescita e l'evoluzione di Mabel come personaggio sono un po' contraddittorie e la storia a volte sembra improvvisare senza sapere davvero dove voglia arrivare. In altre parole, ciò che lo rende così speciale (quanto si sente strano e unico) gli impedisce anche di raggiungere vette più alte.

Hoppers non è un capolavoro Pixar, ma è uno dei film più freschi dello studio, e oso dire che finirà per essere uno dei film più memorabili della Pixar moderna. È divertente, molto divertente, sorprende a ogni occasione e, anche se a volte sembra un mucchio di idee che si contendono tra loro, è senza dubbio dolce e lascia un gusto davvero buono in bocca.

