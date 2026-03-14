Hoppers Il regista rivela un primo test di animazione, lasciando tutti a chiedersi perché Disney abbia abbandonato l'animazione 2D

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Dopo una serie di uscite che non sono riuscite a conquistare il cuore delle persone come facevano i film Pixar, sembra che Hoppers abbia riportato l'atmosfera dell'azienda. Almeno nello spazio critico, cioè. Per celebrare il successo del film, il regista Daniel Chong ha mostrato un primo pezzo di film di prova dell'animazione risalente a sei anni fa.

Scritto dall'animatore Lorenzo Fresta, questo breve clip mostra Mabel che segue Re Giorgio e "si immerge completamente nel mondo naturale, dove cielo e fiume diventano quasi la stessa cosa." È un momento breve, ma lo stile artistico si è rivelato così coinvolgente che alcuni fan si sono chiesti perché Disney sia così irremovibile nell'abbandonare definitivamente l'animazione 2D.

"Se tutto il film fosse stato animazione 2D, un amico avrebbe potuto ingannarmi per farmi vedere il film," recita un commento sotto il post di Chong. "Lo dico con tutta sincerità. Questo film è già bellissimo, ma sarebbe stato assolutamente straordinario in 2D. Abbiamo bisogno di animazioni 2D su larga scala di nuovo nei cinema," ha detto un altro commentatore.

Dopo i pessimi risultati al botteghino di film come Il pianeta del tesoro e La principessa e la rana, Disney ha abbandonato i film d'animazione 2D. Pixar è sempre stata uno studio 3D, quindi non dovrebbe sorprendere nessuno vedere Hoppers assumere il suo stile 3D. Tuttavia, se lo studio volesse mai realizzare un film 2D, sembra che ci potrebbe essere un pubblico significativo in attesa di vederlo.