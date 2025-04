Hori lancia una webcam ufficiale per Switch 2

HQ

Una delle nuove funzionalità che Nintendo ha dovuto mostrare per il suo Switch 2 questa settimana è stata una webcam chiamata Switch Camera che, secondo loro, renderà più facile chattare con la nuova funzione GameChat, ma può anche essere utilizzata per il gameplay effettivo nei titoli supportati e per altre funzionalità.

La fotocamera poggia su un piccolo supporto ed è un gadget lungo, piuttosto elegante ma un po' noioso che costa £ 49,99 / € 59,99 e contribuisce a rendere il già costoso Switch 2 ancora più costoso. Ma per coloro che vogliono la fotocamera e desiderano che sia più divertente, ci sono già opzioni.

Hori sta rilasciando una webcam Switch 2 ufficiale che assomiglia a una classica pianta piranha, dotata di una bocca richiudibile per nascondere la fotocamera stessa. La parte migliore è che questo pezzo non è solo molto più elegante, ma anche più economico. Su German MediaMarkt è possibile ordinare il dispositivo al prezzo di 39,99 euro (non abbiamo ancora visto i prezzi nel Regno Unito).