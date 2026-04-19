Hori svela eleganti accessori di Animal Crossing per Switch 2

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Non sembra che un nuovo gioco di Animal Crossing sia pronto all'orizzonte, soprattutto considerando che Pokémon Pokopia si sta vendendo come panini bollenti. Detto ciò, il gioco ha recentemente ricevuto una piccola espansione, è stato aggiornato per Switch 2 e la serie ha celebrato il suo 25° anniversario questa settimana - che ci ha anche portato un oggetto bonus.

Ora, Siliconera riporta che il produttore di accessori Hori sta pianificando anche una collezione piuttosto consistente di prodotti basati su Animal Crossing, inclusi due controller. Saranno rilasciati il 30 giugno in Giappone, ma non è chiaro se saranno disponibili anche in altri mercati. Gli articoli sono basati su Celeste e Tom Nook, con il primo completamente viola, mentre il secondo è di colore legno (e, giustamente, chiamato fai-da-te).

Oltre ai controller, ci sono anche cuffie e custodie per Switch 2, e puoi dare un'occhiata ad alcune delle novità qui sotto; tutti i link di cui hai bisogno si trovano nel post di Hori su X.