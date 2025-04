Hori svela una fotocamera portatile Switch 2

HQ

Una delle caratteristiche di cui Nintendo è più orgogliosa quando si tratta di Switch 2 è GameChat. Come suggerisce il nome, si tratta di una sorta di chat online in cui è possibile vedere le persone con cui si sta giocando e utilizzare anche la fotocamera per giocare (un po' come EyeToy o Kinect).

Nintendo stessa offre una fotocamera ufficiale per Switch 2 con lo stesso design della console, ma in precedenza siamo stati in grado di dirvi che Hori ha un'alternativa un po' più divertente ed economica sotto forma di una pianta piranha. Ma entrambi sono pensati per essere posizionati su una superficie piana e collegati al dispositivo e non sono l'ideale per i giochi portatili.

Ma ora si scopre che Hori ha pensato anche a questo. Hanno una fotocamera più piccola progettata per i giochi specificamente portatili. Il design è un po' più semplice e scatta a 480p e 30 fotogrammi al secondo, mentre in Giappone viene venduto al dettaglio a 4000 yen (circa 21 sterline / 25 euro). Se arriverà in Occidente è ancora da determinare, ma pensiamo che sia probabile e potete verificarlo sul sito web di Rakuten.