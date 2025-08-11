Horizon clone Light of Motiram vede l'aggiornamento della pagina Steam in mezzo alla causa per copyright di Sony

HQ

Quando Tencent ha originariamente presentato Polaris Quest di Light of Motiram al mondo, non ci è voluto molto prima che la gente notasse il trailer e le immagini dipingessero un'immagine che urlava Guerrilla Horizon a squarciagola. In effetti, molti hanno attribuito il gioco come un clone piuttosto spudorato della serie di avventure di PlayStation, qualcosa in cui anche Sony ha visto motivi di preoccupazione, avviando infine una causa per violazione del copyright contro Tencent a causa del gioco.

Mentre questo processo legale è ancora in corso, Tencent sta cercando di coprire un po' le sue tracce con l'aspetto delle cose, poiché la pagina Steam per Light of Motiram è stata ora aggiornata con una nuova lista di immagini che non assomigliano così egregiamente a una copia di Horizon. Ci sono ancora molte somiglianze, in particolare nello stile artistico e nel tema, ma le immagini mostrano alcune altre attività che Horizon non offre, come una sorta di gara di alianti.

L'immagine di copertina principale della pagina Steam è stata persino sostituita per rimuovere il carattere che sembrava essere una copia simile di Aloy, sostituendolo invece con un pinguino robot e un maiale.

Tencent non ha commentato le modifiche alla pagina Steam di Light of Motiram, ma anche molte delle descrizioni sono state modificate, il che ora suggerisce che il gioco si concentrerà maggiormente sulla sopravvivenza e sul crafting, il tutto pur offrendo combattimenti con enormi animali mecha.