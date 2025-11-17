Horizon Steel Frontiers gli sviluppatori vogliono il gioco su PS5, ma non dipende più da loro

HQ

La settimana scorsa abbiamo finalmente visto la presentazione dell'MMO Horizon, e la visione di NCSoft del mondo e della saga di Guerrilla Games ha interessato molti fan. Tuttavia, un grosso problema è stato scoperto quando le persone hanno iniziato a cercare su quali piattaforme potessero giocare Horizon Steel Frontiers.

Purtroppo, almeno per ora sembra che il gioco non uscirà su PS5. Parlando con il media giapponese 4Gamer (tramite Eurogamer), gli sviluppatori su Horizon Steel Frontiers hanno detto che questa decisione non dipende da loro.

"Vorremmo farlo, ma non è qualcosa che possiamo decidere da soli, quindi vorremmo procedere con le discussioni," hanno detto.

Questo ha portato a speculazioni che Sony sia l'azienda dietro al tenere Horizon Steel Frontiers fuori dalle console. Strano, considerando che finora il franchise è stato limitato alle piattaforme Sony al lancio, ma non lo sappiamo con certezza e per ora possiamo solo speculare. Al momento, PC e mobile rimangono le piattaforme per Horizon Steel Frontiers al momento del lancio.