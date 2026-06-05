Horizon Steel Frontiers verrà lanciato nella prima metà del 2027

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Horizon Steel Frontiers, l'attesissimo MMO basato sul franchise Horizon di Guerrilla Games, ha ottenuto una finestra di uscita ufficiale. Sebbene alcuni sperassero che il gioco uscisse quest'anno, non è mai stato reso ufficiale, quindi non dovrebbe sorprenderci vedere NCSoft confermare che il gioco sarà lanciato nella prima metà del 2027.

Attraverso Wccftech, ciò è stato confermato nell'ultima presentazione di relazioni con gli investitori di NCSoft. Lì conferma che Horizon Steel Frontiers è il primo progetto che sembra uscirà nel 2027, dato che altri giochi come Astrae Oratio e Defect hanno semplicemente TBD accanto alle loro immagini. L'azienda avrà ancora molte uscite in programma per la seconda metà di quest'anno, tra cui Limit Zero Breakers, Time Takers e Cinder City. Ci sono anche piani per alcuni giochi spin-off ed espansioni regionali, ma probabilmente questi non usciranno in tutto il mondo.

Non siamo del tutto sicuri se la finestra di rilascio Horizon Steel Frontiers ' si riferisse a quando verrà rilasciato a livello globale o solo in Corea, ma l'MMO sta arrivando. Horizon Steel Frontiers Il lancio nel 2027 ci offre una piccola pausa rispetto all'altra esperienza online di Horizon, Horizon Hunters Gathering. Steel Frontiers sarà disponibile per PC, iOS e Android al lancio. I giocatori PS5 vogliono disperatamente il gioco, ma la decisione non dipende da loro.