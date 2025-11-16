Horizon supera i 40 milioni di vendite in tutto il mondo

HQ

Il franchise di Horizon continua la sua crescita costante e nonostante abbia ricevuto alcune critiche lungo la strada. È ormai chiaro che l'avventura post apocalittica di Guerrilla, in un tempo relativamente breve, è riuscita a diventare una delle più grandi vacche da mungere di Sony. Almeno stando alle info del boss di NCSoft che in occasione di un recente evento a Boston ha rivelato che i giochi Horizon hanno venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Si tratta di un aumento di due milioni rispetto a luglio dello scorso anno.

La crescita è impressionante e dimostra che il franchise di Horizon ha delle gambe molto lunghe e ci riesce. E che riesca a mantenere alto il coinvolgimento dei giocatori mentre la sua popolarità continua a crescere. Il che è stato ulteriormente potenziato dal fatto che Sony ha continuato a lanciare sia espansioni che spin-off basati su Aloy e il suo mondo. E con l'imminente MMO in arrivo, Sony e Guerrilla hanno ben chiaro che non hanno intenzione di rallentare e vogliono continuare a costruire ed espandere il mondo post apocalittico e i suoi dinosauri robot.

Cosa ne pensi dei giochi Horizon e speri in altri titoli oltre al già annunciato MMO?