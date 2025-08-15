Hot Toys annuncia la nuova Batman: Arkham Knight figura di Nightwing

HQ

Finalmente è arrivato. Anni fa, Hot Toys ha annunciato che stava lavorando su una figura di Nightwing, utilizzando il suo design dal videogioco Batman: Arkham Knight, e ora abbiamo il nostro primo sguardo all'oggetto da collezione Nightwing in scala 1/6.

Nightwing indossa il suo iconico costume nero e blu nella figura, con opzioni per avere fantastici effetti di fulmine provenienti dai suoi manganelli. Se non vuoi che Nightwing sia pronto per un combattimento, puoi invece equipaggiarlo con la sua pistola a rampino che viene fornita con il proprio gancio e cablaggio. Ci sono anche diverse opzioni per le mani e stili di posa da replicare.

La cifra è già disponibile per il preordine e dovrebbe essere spedita tra ottobre 2025 e marzo 2026. Come con la maggior parte dei design di Hot Toys, ti costerà un bel penny a £ 214 tramite il sito ufficiale di SideShow.

Annuncio pubblicitario: