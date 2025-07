Hot Toys presenta una figurina super dettagliata Superman

HQ

In precedenza abbiamo riferito che McFarlane Toys sta lanciando un'action figure piuttosto impressionanteSuperman in tempo per il nuovo film che debutterà venerdì, ma ora sta arrivando qualcosa di ancora più impressionante. Non sorprende che sia Hot Toys che ha presentato la sua nuova figura in scala 1/6 Superman, che, proprio come la versione McFarlane, ha anche il cane Krypto al suo fianco.

Questa fantastica figura è alta 32,5 cm e ha 30 punti di articolazione (compresi gli occhi mobili), e Hot Toys scrive:

"Costruita su un corpo muscoloso di nuova concezione con un'articolazione migliorata, la figura consente un migliore movimento sia delle braccia che delle gambe, perfetto per ricreare pose di volo e posizioni dinamiche".

La figura ha un viso insolitamente ben fatto (anche per gli standard di Hot Toys) e viene fornita con una base diorama ispirata alla Fortezza della Solitudine e 10 mani intercambiabili in diverse pose.

Come al solito, Hot Toys non lo vende a un prezzo stracciato, ma piuttosto a $ 285, con consegna entro la fine dell'anno. Se pensi di meritare questo fantastico oggetto da collezione, puoi preordinare la tua copia tramite Sideshow.