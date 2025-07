Hot Toys svela la figura ultra dettagliata di Joel Miller di The Last of Us

HQ

Hot Toys, in collaborazione con Sideshow Collectibles, lancia un'impressionante action figure di Joel Miller, più precisamente la versione interpretata da Pedro Pascal nell'adattamento di The Last of Us della HBO. Come molti degli altri prodotti di Hot Toys, questo è realizzato in modo sorprendente e in scala generosa, con un'altezza di circa 12 pollici e ricco di un livello di dettaglio quasi assurdo.

Gran parte dell'equipaggiamento di Joel è rimovibile o sostituibile, compresa la giacca e le armi: coltello, pistola e fucile d'assalto. Un tocco divertente: gli occhi della figura possono essere regolati, permettendoti di posizionare il suo sguardo dove preferisci.

Ma la qualità ha un prezzo. I preordini sono aperti a circa $ 280, anche se la cifra non dovrebbe essere spedita fino alla seconda metà del prossimo anno. È un pezzo da collezione senza problemi per i fan più accaniti di The Last of Us, in particolare per quelli che apprezzano l'artigianato meticoloso e si trovano ad avere 300 dollari che bruciano un buco in tasca.

Tentato?