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Hot Wheels: Infinite Rush è un gioco che sembra subito comprendere il fascino di giocare con Hot Wheels da bambino. Gli ambienti in dimensioni di giocattolo e le regioni colorate assicurano un vero senso di divertimento infantile al centro del gioco, e dopo aver passato del tempo con la versione recensiva di Infinite Rush c'è molto da apprezzare, ma sembra anche che ci sia ancora strada da fare prima di raggiungere il suo pieno potenziale.

Una delle cose che ho apprezzato particolarmente è stata la scala del mondo. Invece di inserire semplicemente le auto Hot Wheels in ambienti pensati per gli umani, il gioco ti fa sentire come se stessi guidando su una pista Hot Wheels che hai progettato da bambino. Edifici, oggetti e ambienti sembrano dimensionati rispetto alle auto, il che conferisce all'esperienza un'atmosfera più autentica da toybox. È una scelta di design semplice, ma funziona sorprendentemente bene. Girare per il mondo sembra più giocare con una collezione di auto Hot Wheels che semplicemente giocare a un classico arcade con una licenza Hot Wheels associata, e il mondo stesso è anche abbastanza divertente da esplorare, soprattutto grazie ai suoi elementi distruttibili. Poter sfondare parti dell'ambiente aggiunge un senso di caos soddisfacente alla guida e questo si inserisce anche in alcuni mini-giochi presenti sulla mappa. Rende il mondo più interattivo e ti incoraggia a sperimentare invece di restare semplicemente sulla strada.

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Ci sono quattro isole in Hot Wheels: Infinite Rush; Wheelswood ruota attorno a grattacieli e fitte strade urbane, creando un ambiente di guida più costruito, mentre Tentacle Bay offre spiagge e fossili di dinosauri, dando all'area un'atmosfera più aperta e naturale. Poi c'è Gearville, che presenta canyon e pericoli meccanici, rendendo l'ambiente più focalizzato sugli ostacoli, prima di arrivare a Drifty Temples e i suoi santuari illuminati al neon particolarmente adatti al drifting. Ogni regione si evolve durante il gioco, offrendo una moltissima esperienza diversa e assicurandoti di adattare la scelta del veicolo. Ci sono anche diverse modalità di gioco, tra cui prove a tempo, collezionabili, modalità foto, cooperativa sul divano, distruzione e drifting. Queste aggiungono molta varietà alle rispettive regioni.

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Purtroppo, la dimensione di queste mappe limita in parte l'esperienza. Durante il mio tempo con il gioco, il mondo sembrava piuttosto piccolo e c'era una notevole mancanza di varietà su ciò che si poteva scoprire. Un ambiente più grande e vario potrebbe fare una differenza significativa, soprattutto se il gioco vuole incoraggiare i giocatori a passare molto tempo a guidare per Wheelswood, ad esempio nella modalità free-roam. La guida stessa è un'altra area che potrebbe essere migliorata, dato che a volte i comandi possono risultare macchinosi e le auto non sempre risultano reattive come avrei voluto. C'è anche una mancanza evidente di un input dedicato al drift, cosa che avrei preferito vedere, dato che il drifting è una parte così familiare dei giochi di corse che avere un input dedicato avrebbe potuto rendere la guida più soddisfacente.

La personalizzazione delle auto è un altro ambito in cui c'è margine di miglioramento. Rispetto a serie come Forza Horizon, non c'è molta personalizzazione individuale disponibile, e per un gioco costruito attorno a una collezione di iconiche macchinette, mi sarebbe piaciuto vedere più modi per personalizzare i veicoli affinché si sentissero propri. Ci sono oltre 140 opzioni di veicoli, tuttavia, non c'è un 'Autoshop' dedicato, per così dire, che fa sì che ogni auto resti praticamente bloccata nella sua forma standard.

Poi c'è la colonna sonora, che è un altro elemento misto. La musica è funky, energica e generalmente si adatta al tono giocoso del gioco. Funziona abbastanza bene mentre si guida in giro, ma sembra che ci possa essere più varietà, dato che una colonna sonora più ampia con tracce più memorabili potrebbe aiutare a dare al gioco un'atmosfera più forte e individuale.

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La modalità online Hot Wheels: Infinite Rush migliorerebbe sicuramente l'esperienza, ma dato che stavo giocando una versione di recensione, non sono riuscito ad accedervi per intero e non posso ancora dire quanto aggiungerà all'esperienza complessiva. Sospetto che questa possa essere una delle caratteristiche che migliorerà significativamente il gioco una volta che sarà completamente disponibile. Hot Wheels sembra un adattamento naturale per il multiplayer e se la modalità online realizzerà questo potenziale, potrebbe risolvere alcune delle preoccupazioni legate alla mappa relativamente piccola e ai contenuti limitati.

Hot Wheels: Infinite Rush cattura sorprendentemente bene lo spirito giocoso dei giocattoli, ma le mappe più piccole, la personalizzazione limitata e la guida a volte goffa gli impediscono di raggiungere il suo pieno potenziale. C'è una solida base qui, e la modalità online potrebbe aggiungere molto, ma per ora Infinite Rush sembra un po' vuoto.