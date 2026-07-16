Hot Wheels: Infinite Rush sta lanciando due settimane prima del previsto
Un altro gioco cerca di evitare il periodo di lancio incredibilmente intenso della fine di settembre, rendendo l'inizio di settembre sempre più frenetico come effetto collaterale.
Dopo il periodo del Non-E3 e quando è diventato molto, molto chiaro che troppi giochi uscivano nello stesso giorno o entro un periodo troppo stretto, soprattutto a fine settembre, abbiamo iniziato ad aspettarci qualche aggiustamento al calendario dei lanci. Il primo pezzo che si è messo al suo posto ha visto Onimusha: Way of the Sword debuttare tre settimane prima del previsto, saltando dal 25 al 4 settembre, e ora qualcosa di simile sta accadendo anche per il Hot Wheels: Infinite Rush di Milestone.
Lo sviluppatore italiano ha appena annunciato i piani per lanciare Hot Wheels: Infinite Rush due settimane prima del previsto, il 10 settembre, il che significa che ora resterà il 24 settembre come data in cui Control Resonant e Silent Hill: Townfall si sfideranno.
Sebbene il 10 settembre sia una data in cui pochi giochi importanti vengono lanciati, questa mossa continua a rendere l'inizio di settembre un periodo incredibilmente intenso dell'anno, dato che entro una settimana usciranno tutti The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword, Halloween: The Game, Orbitals, l'edizione 1.0 di Valheim, Screenbound e ora Hot Wheels: Infinite Rush. Per non parlare del Wolverine della Marvel che arriverà qualche giorno dopo, con anche la BlizzCon in corso...
Per quanto riguarda Hot Wheels: Infinite Rush, il gioco inizierà anche il periodo di Early Access il 7 settembre, e per assaggiare ciò che ci aspetta, potete dare un'occhiata alla nostra prima anteprima del gioco, con il lancio previsto per PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2.