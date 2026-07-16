Hot Wheels: Infinite Rush sta lanciando due settimane prima del previsto

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Dopo il periodo del Non-E3 e quando è diventato molto, molto chiaro che troppi giochi uscivano nello stesso giorno o entro un periodo troppo stretto, soprattutto a fine settembre, abbiamo iniziato ad aspettarci qualche aggiustamento al calendario dei lanci. Il primo pezzo che si è messo al suo posto ha visto Onimusha: Way of the Sword debuttare tre settimane prima del previsto, saltando dal 25 al 4 settembre, e ora qualcosa di simile sta accadendo anche per il Hot Wheels: Infinite Rush di Milestone.

Lo sviluppatore italiano ha appena annunciato i piani per lanciare Hot Wheels: Infinite Rush due settimane prima del previsto, il 10 settembre, il che significa che ora resterà il 24 settembre come data in cui Control Resonant e Silent Hill: Townfall si sfideranno.

Sebbene il 10 settembre sia una data in cui pochi giochi importanti vengono lanciati, questa mossa continua a rendere l'inizio di settembre un periodo incredibilmente intenso dell'anno, dato che entro una settimana usciranno tutti The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword, Halloween: The Game, Orbitals, l'edizione 1.0 di Valheim, Screenbound e ora Hot Wheels: Infinite Rush. Per non parlare del Wolverine della Marvel che arriverà qualche giorno dopo, con anche la BlizzCon in corso...

Per quanto riguarda Hot Wheels: Infinite Rush, il gioco inizierà anche il periodo di Early Access il 7 settembre, e per assaggiare ciò che ci aspetta, potete dare un'occhiata alla nostra prima anteprima del gioco, con il lancio previsto per PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2.