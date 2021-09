Hot Wheels Unleashed - La recensione di un divertente racing à la Toy Story

HQ

Come sapete, le Hot Wheels sono i modellini di auto estremamente popolari che sono letteralmente esplose alla fine degli anni '60 e che da allora hanno continuato a essere classificati come un marchio di prima classe nell'industria dei giocattoli. Con Hot Wheels Unleashed, sembra che gli sviluppatori siano riusciti a isolare il vero nucleo di ciò che ha fatto apprezzare a così tante persone le macchinine nel corso degli anni e l'esperienza di giocarci su una piattaforma moderna può essere facilmente descritta come un'immersione nel mondo di fantasia, oltre a testimoniare la creatività delle auto e delle piste attraverso gli occhi di un bambino.

Hot Wheels Unleashed, tuttavia, mantiene una prospettiva della realtà sufficiente da farci capire che si tratta ancora di giocattoli e lascia che l'intero gioco si svolga su binari in miniatura costruiti in modo fantasioso all'interno dei confini di una dozzina di scantinati e spazi di stoccaggio diversi, più o meno quotidiani. Gli sviluppatori di Milestone riescono a creare una sorta di realtà alla Toy Story qui. In termini di gameplay, le basi sono molto semplici e capisci rapidamente come funziona tutto. Facendo drifting negli angoli, stai ovviamente accumulando punti boost che vengono poi convertiti con la semplice pressione di un pulsante in un forte aumento della velocità che dura pochi secondi. Questo sembra facilmente accessibile e per qualcuno come me, che non ha mai giocato a molti giochi di corse prima, ci si trova subito a proprio agio con il layout e le meccaniche di gameplay di base qui.

Hot Wheels ha reso disponibili una grande quantità di diverse macchinine nel corso degli anni, in parte i propri design, ma anche miniature di varie altre marche e modelli famosi. Da questa ricchezza di creatività, Hot Wheels Unleashed al lancio offre 66 veicoli unici a cui accedi gradualmente durante il gioco. Anche qui la gamma è varia e tutte le auto hanno i propri pro e contro in termini di velocità, peso e mobilità. Poiché le auto più veloci per definizione hanno un vantaggio quando si tratta di competere nelle corse, il sistema è bilanciato dal fatto che i carrelli più pesanti hanno automaticamente accesso a più punti di spinta. Il risultato è che tutte le auto si sentono come possibili candidati quando è il momento di scegliere le auto ruggenti per la prossima pista e anche se personalmente mi sono subito innamorato di una delle alternative più veloci. Aprendo le casse di bottino, ottieni l'accesso a auto selezionate casualmente di varia rarità che puoi quindi scegliere di aggiornare e ridipingere secondo i tuoi gusti e c'è una selezione sorprendentemente ampia offerta a coloro che sono disposti a ridisegnare le caratteristiche visive della loro macchina da gara.

Quando finalmente ho finito di collezionare la library di tracciati da corse ben progettati da Milestone, ho l'opportunità di iniziare a costruire le mie piste. Con le parti che ho sbloccato durante la progressione del gioco, ho le stesse opportunità degli sviluppatori stessi di mettere insieme percorsi giocattolo creativi e stimolanti su cui posso poi competere contro altri giocatori, online o su uno schermo diviso. Conoscere cosa rende una buona pista richiede tempo, ma gli strumenti ci sono e se vuoi andare in profondità e creare la pista perfetta, puoi assolutamente farlo. Oltre ad essere un primo incontro davvero gratificante con il mondo delle corse, Hot Wheels Unleashed è anche un vero piacere per gli occhi dove il design giocoso, l'illuminazione perfetta e i colori meravigliosamente caldi lavorano in perfetta simbiosi per costruire un mondo altrettanto bello da vedere, in quanto è soddisfacente guidare in giro. I controlli di gioco sono fortunatamente facili da capire per una persona non iniziata come me e il controller Dual Sense funziona a tempo pieno per darmi un feedback costante su ciò che sta accadendo alla mia piccola auto.

La combinazione di ciò che vedo sullo schermo e ciò che sento nelle mie mani fa miracoli qui e sono costantemente affascinato dal modo in cui le stanze che circondano gli ippodromi sembrino infinitamente grandi quando alzo lo sguardo per un momento. All'improvviso, quando mi guardo intorno, so esattamente come Woody e la banda di Toy Story vivono l'enorme mondo degli umani che li circonda. Ciò che la banda di Milestone è riuscita a mettere insieme con Hot Wheels Unleashed è davvero impressionante e che tu sia un appassionato pilota di corse virtuali o come me, un principiante, ci saranno molte cose divertenti con cui spassarsela. Se gli sviluppatori continueranno ad aggiungere nuove auto, piste e sfide secondo il piano attuale e se la futura community del gioco diventerà abbastanza forte, la componente social e creativa manterranno in vita Hot Wheels Unleashed per molto tempo a venire. Le possibilità almeno ci sono, il resto sta a noi.