Hotel Barcelona di Suda51 stabilisce la data di uscita ufficiale

HQ

L'eclettico mix di horror, azione e strane immagini delle menti delle leggende dei videogiochi Suda51 e SWERY ha segnato la sua data di uscita. Sapevamo che sarebbe arrivato a settembre, ma ora sappiamo che Hotel Barcelona arriverà il 26 settembre.

Hotel Barcelona vede un hotel di lusso trasformarsi in un campo di sterminio mentre i serial killer si aggirano per i corridoi. Giocherai nei panni di Justine, un maresciallo degli Stati Uniti che si schianta vicino al terreno e deve usare un mostro al suo interno per sopravvivere.

Hotel Barcelona sembra avere più di una semplice grafica interessante, poiché la sua meccanica di morte significa che guadagni qualcosa da ogni sconfitta mentre un'ombra della tua morte si unisce a te per la battaglia che ti aspetta. Puoi anche fare squadra con un massimo di tre amici in Hotel Barcelona.

Le edizioni fisiche del gioco saranno disponibili per le versioni Xbox Series X/S e PS5 e possono essere preordinate ora. Hotel Barcelona sarà disponibile anche su PC e Nintendo Switch quando verrà lanciato il 26 settembre.