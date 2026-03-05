Hotel Barcelona Sotto Nuova Gestione: l'aggiornamento gratuito che cambia quasi completamente il gioco dall'interno è ora disponibile
Non potrebbe essere un aggiornamento normale?
Hotel Barcelona è un gioco strano, ma è perché chi lo sviluppa amano creare giochi strani. Hidetaka Suehiro (Sweary65) è il direttore del gioco, noto per Deadly Premonition, tra gli altri giochi. Ci aveva già parlato di questo gioco particolare nella nostra intervista, ma ora anche gli aggiornamenti del gioco sono insoliti. Goichi Suda (Suda51), creatore di No More Heroes e del recente Romeo is a Dead Man, ha contribuito al concetto dietro questo titolo.
Hotel Barcelona: Sotto Nuova Gestione, che è il nome dell'aggiornamento gratuito che cambia completamente il gioco, c'è più di una semplice patch o correzione di bug. Secondo le informazioni ufficiali, "non è una patch di routine. È un miglioramento strutturale dell'esperienza del giocatore. Per i giocatori di ritorno, il cambiamento è immediato. Per i nuovi giocatori, questa è la versione che i creatori hanno sempre voluto che provassero." Ecco le note della patch:
Hotel Barcelona Sotto Nuove Note di Aggiornamento Management
Combattimento, Flusso e Controllo del Giocatore
- Recupero più veloce dagli attacchi con tempismo di cancellazione ampliato in salto, schivata, difesa e attacchi di follow-up
- Riduzione dell'attrito della stamina e animazioni di attacco accorciate per un ritmo di combattimento più aggressivo
- Maggiore distanza base di schivata e riequilibrato le abilità di schivata
- Sistema di parata completamente rielaborato. Il tempismo preciso della guardia ora attiva le parate e premia le Sfere di Recupero HP
- La Guardia ora consuma stamina, creando decisioni difensive significative
- Aggiunte diverse nuove abilità di parata all'albero delle abilità. Disposizione delle abilità e progressione rielaborate
- Nuova abilità "Potenziamento Fortuna+" aggiunta
- Regolazioni del bilanciamento delle armi, inclusa la messa a punto dell'AP del Lanciafiamme
Ribilanciamento di nemici e livelli
- HP nemici, gittata d'attacco e tempi di reazione regolati su più tipi
- Phantom Lost rimosso dalla difficoltà Normale e inferiore
- Aggiustamenti della durabilità e del comportamento dei boss per Jacob, Nigel ed Eve
- Terreni, distanza della telecamera e miglioramenti nella posizione delle porte nei livelli chiave
Miglioramenti nel multiplayer dell'invasione
- Riduzione dello squilibrio causato dalle differenze di progressione dei giocatori
- Reazioni di parata migliorate tra i giocatori
- I doppelgänger non possono più invadere durante gli scontri con i boss
- I doppelgänger non interferiscono più con nemici o sistemi ambientali
- Miglioramenti nel matchmaking e nell'interfaccia multiplayer
Qualità della vita e prestazioni
- Prestazioni ottimizzate su tutto il gioco
- Aggiunta la compatibilità per il controller DUALSHOCK
- Tutorial del prologo, layout e miglioramenti dell'interfaccia utente
- Aggiunta della riproduzione automatica dei dialoghi
- Interfaccia interfaccia, localizzazione, lotte con boss, diario, animazioni e soluzioni per obiettivi
Cinque nuove skin giocabili. Giocatori gratuiti per tutti
- Demonschool Faye - Una presenza di culto crossover indie all'interno dell'hotel degli incubi
- Slitterhead Alex - Una skin ospite con un atteggiamento horror e una silhouette affilata in combattimento
- Slitterhead Julee - Un secondo crossover Slitterhead che si distingue subito in movimento
- Promise Mascot Agency Pinky - Una mascotte surreale immersa in un orrore violento per creare un contrasto sorprendente
- Promise Mascot Agency Michi - Una skin mascotte compagna che accentua l'assurdità dell'ambientazione
Cosa ne pensi di questo aggiornamento? Tornerai a Hotel Barcelona ?