Hotel Barcelona Sotto Nuova Gestione: l'aggiornamento gratuito che cambia quasi completamente il gioco dall'interno è ora disponibile

Hotel Barcelona è un gioco strano, ma è perché chi lo sviluppa amano creare giochi strani. Hidetaka Suehiro (Sweary65) è il direttore del gioco, noto per Deadly Premonition, tra gli altri giochi. Ci aveva già parlato di questo gioco particolare nella nostra intervista, ma ora anche gli aggiornamenti del gioco sono insoliti. Goichi Suda (Suda51), creatore di No More Heroes e del recente Romeo is a Dead Man, ha contribuito al concetto dietro questo titolo.

Hotel Barcelona: Sotto Nuova Gestione, che è il nome dell'aggiornamento gratuito che cambia completamente il gioco, c'è più di una semplice patch o correzione di bug. Secondo le informazioni ufficiali, "non è una patch di routine. È un miglioramento strutturale dell'esperienza del giocatore. Per i giocatori di ritorno, il cambiamento è immediato. Per i nuovi giocatori, questa è la versione che i creatori hanno sempre voluto che provassero." Ecco le note della patch:

Hotel Barcelona Sotto Nuove Note di Aggiornamento Management

Combattimento, Flusso e Controllo del Giocatore



Recupero più veloce dagli attacchi con tempismo di cancellazione ampliato in salto, schivata, difesa e attacchi di follow-up



Riduzione dell'attrito della stamina e animazioni di attacco accorciate per un ritmo di combattimento più aggressivo



Maggiore distanza base di schivata e riequilibrato le abilità di schivata



Sistema di parata completamente rielaborato. Il tempismo preciso della guardia ora attiva le parate e premia le Sfere di Recupero HP



La Guardia ora consuma stamina, creando decisioni difensive significative



Aggiunte diverse nuove abilità di parata all'albero delle abilità. Disposizione delle abilità e progressione rielaborate



Nuova abilità "Potenziamento Fortuna+" aggiunta



Regolazioni del bilanciamento delle armi, inclusa la messa a punto dell'AP del Lanciafiamme



Ribilanciamento di nemici e livelli



HP nemici, gittata d'attacco e tempi di reazione regolati su più tipi



Phantom Lost rimosso dalla difficoltà Normale e inferiore



Aggiustamenti della durabilità e del comportamento dei boss per Jacob, Nigel ed Eve



Terreni, distanza della telecamera e miglioramenti nella posizione delle porte nei livelli chiave



Miglioramenti nel multiplayer dell'invasione



Riduzione dello squilibrio causato dalle differenze di progressione dei giocatori



Reazioni di parata migliorate tra i giocatori



I doppelgänger non possono più invadere durante gli scontri con i boss



I doppelgänger non interferiscono più con nemici o sistemi ambientali



Miglioramenti nel matchmaking e nell'interfaccia multiplayer



Qualità della vita e prestazioni



Prestazioni ottimizzate su tutto il gioco



Aggiunta la compatibilità per il controller DUALSHOCK



Tutorial del prologo, layout e miglioramenti dell'interfaccia utente



Aggiunta della riproduzione automatica dei dialoghi



Interfaccia interfaccia, localizzazione, lotte con boss, diario, animazioni e soluzioni per obiettivi



Cinque nuove skin giocabili. Giocatori gratuiti per tutti



Demonschool Faye - Una presenza di culto crossover indie all'interno dell'hotel degli incubi



Slitterhead Alex - Una skin ospite con un atteggiamento horror e una silhouette affilata in combattimento



Slitterhead Julee - Un secondo crossover Slitterhead che si distingue subito in movimento



Promise Mascot Agency Pinky - Una mascotte surreale immersa in un orrore violento per creare un contrasto sorprendente



Promise Mascot Agency Michi - Una skin mascotte compagna che accentua l'assurdità dell'ambientazione



Cosa ne pensi di questo aggiornamento? Tornerai a Hotel Barcelona ?