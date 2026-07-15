Hotel Transylvania 5 è stato annunciato, debutterà nell'ottobre 2027

Sony Pictures ha annunciato che la serie cinematografica Hotel Transylvania tornerà presto nelle sale. È stato annunciato un quinto capitolo della saga più ampia, con questo film che vede Selena Gomez nel ruolo principale ora che ha assunto il ruolo di capo del resort omonimo.

Conosciuto come The Haunting of Hotel Transylvania, il trama vedrà Mavis incaricato di scoprire la verità dietro una serie di strani eventi che affliggono l'hotel, un compito che alla fine porta il Drac Pack a unirsi per risolvere il mistero.

Diretto da Jennifer Kluska e Alan Hawkins, The Haunting of Hotel Transylvania vedrà la saga cinematografica tornare nelle sale dopo una breve incursione, con il quarto film, Hotel Transylvania: Transformania, esclusivo su Prime Video al suo debutto nel 2022.

Non ci viene ancora detto molto sul cast, ma se Mavis sarà il protagonista, Gomez è quasi una scelta sicura, con altre star di ritorno che si aspettano tra le selezioni, tra cui Andy Samberg, David Spade e Steve Buscemi. Per quanto riguarda chi doppierà Dracula, rimane incerto, dato che Brian Hull ha preso il posto di Adam Sandler nell'ultima voce.

The Haunting of Hotel Transylvania dovrebbe debuttare nelle sale l'8 ottobre 2027 e puoi vedere una prima immagine teaser qui sotto.