House House L'attesissimo prossimo indie in arrivo è il cartellino PlayStation Plus di agosto

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Se hai un abbonamento base a PlayStation Plus, non vorrai perderti i titoli disponibili come parte delle aggiunte di agosto, dato che sono inclusi alcuni giochi piuttosto importanti. Con il lancio previsto per martedì 4 agosto, questi tre giochi saranno disponibili su tutti e tre i livelli di PlayStation Plus (Essential, Extra e Premium), e per quanto riguarda ciò che ci aspetta, preparatevi all'azione zombie, a un indie atteso e al survival horror.

A far debuttare la raccolta c'è Dying Light 2 Stay Human di Techland, poiché il secondo capitolo principale della serie d'azione sta debuttando e diventerà disponibile sia per i fan di PS4 che di PS5.

Ma ciò che dovrebbe attirare l'attenzione di molti, oltre a Dying Light 2 Stay Human, è l'inclusione del prossimo indie atteso di House House. I creatori di Untitled Goose Game lanceranno Big Walk su PlayStation Plus dal primo giorno, il che significa che potrai fare squadra con amici per scherzare e vivere un'avventura cooperativa multiplayer a piedi, tutto ottenendo una copia del gioco tramite il servizio.

L'ultimo gioco è Signalis, con il progetto PS4 che offrirà azione survival horror psicologica ambientata in un mondo di malinconia e terrore cosmico.

Tutti e tre i giochi saranno disponibili fino al 31 agosto, quindi non perdere questa occasione per aggiungerli alla tua collezione e giocarli. Questo mese sarà disponibile anche un bonus aggiuntivo, poiché per segnare l'arrivo di Marvel Tokon: Fighting Souls il 6 agosto, arriverà un PlayStation Plus Pack che include cinque Avatar ispirati al gioco, oltre a una serie di pose di personaggi nella schermata dei risultati per 20 personaggi.