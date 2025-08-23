House of Guinness sarà presentato in anteprima su Netflix a settembre

Netflix ha confermato la data esatta in cui possiamo aspettarci di guardare la prossima serie drammatica dal creatore di Peaky Blinders. Oltre a scrivere la sceneggiatura del prossimo James Bond e a lavorare a un film Peaky Blinders, Steven Knight ci porterà presto in Irlanda per sperimentare come una famiglia benestante pone le basi per diventare una dinastia di bere.

Conosciuto come House of Guinness, questo progetto debutterà su Netflix già questo autunno, il 25 settembre per l'esattezza. Per quanto riguarda la trama solida, un articolo di Netflix Tudum la spiega come segue:

"House of Guinness esplora una storia epica ispirata a una delle dinastie più famose e durature d'Europa: la famiglia Guinness. Ambientato nella Dublino e nella New York del XIX secolo, la storia inizia subito dopo la morte di Sir Benjamin Guinness, l'uomo responsabile dello straordinario successo del birrificio Guinness, e l'impatto di vasta portata della sua volontà sul destino dei suoi quattro figli adulti, Arthur, Edward, Anne e Ben, nonché su un gruppo di personaggi di Dublino che lavorano e interagiscono con il fenomeno che è la Guinness.

Ci è stato detto che tutti gli otto episodi della serie arriveranno il 25 settembre. Per quanto riguarda chi apparirà nello show, sarà guidato da Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn e Fionn O'Shea, ma ci sono un sacco di altri nomi interessanti come Jack Gleeson.

Non vedi l'ora di House of Guinness ?