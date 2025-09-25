House of Guinness: Stagione 1

Non si può negare che lo scrittore Steven Knight abbia uno stile e un talento particolare. Che si tratti di Peaky Blinders, SAS Rogue Heroes, Taboo o A Thousand Blows, ognuno di questi progetti è molto diverso nelle premesse e tuttavia sembra sorprendentemente familiare. Knight ama concentrarsi su epoche più storiche e d'epoca, ama polarizzare le variazioni di classe e demografiche, tende a concentrarsi su un'industria sporca e sporca e spesso gli piace attirare l'attenzione su aree e luoghi meno conosciuti. Ancora una volta, Knight ha uno stile che ha funzionato più e più volte grazie alla sua capacità di creare storie interessanti e personaggi avvincenti.

Quindi, passando da Tommy Shelby di Cillian Murphy, James Delaney di Tom Hardy, Paddy Mayne di Jack O'Connell e Sugar Goodson di Stephen Graham, ora abbiamo uno dei nomi più famosi in tutto il mondo. Sì, non c'è bisogno di capire perché questo gruppo di individui sia importante, poiché il logo dell'arpa e l'alcol nero torbido sono sufficienti per essere riconosciuti da chiunque. Questo spettacolo parla di Guinness e di come un gruppo di fratelli si riunisca nel tentativo di proteggere l'immensa dinastia e la ricchezza che il padre ha lasciato loro dopo la sua scomparsa.

L'idea di intitolare House of Guinness in quanto tale è in realtà piuttosto geniale. Molti hanno una certa familiarità con i drammi dinastici di recente, grazie agli sforzi di HBO come Succession e House of Dragon. House of Guinness sta cercando di entrare a far parte di questa compagnia affermata, e il titolo dice tutto ciò che potresti aver bisogno di sapere su questo spettacolo. Tuttavia, quando inizi il primo episodio, è immediatamente chiaro che ci sono una moltitudine di complessità aggiuntive che devono essere spacchettate, ed è così che questa prima stagione di episodi riesce almeno a mantenere lo spettatore agganciato attraverso le circa otto ore di televisione che ha in serbo.

Per farla breve, ci sono quattro Guinness bambini tra i quali la ricchezza e le proprietà di Benjamin Guinness devono essere distribuite. Ben è un ubriacone e un fallito, Anne è una donna sposata e gli altri due, Edward e Arthur, sono futuri gentiluomini che hanno grandi ambizioni. Questo pone le basi per una serie in cui gli eredi devono affrontare le proprie complesse difficoltà superando qualsiasi minaccia al trono, che si tratti di nazionalisti irlandesi, piccoli truffatori ricattatori, famiglia allargata ingannevole e persino aspettative della società.

In un certo senso, è molto simile a quello che ci si aspetterebbe da un dramma d'epoca, in quanto esplora l'omosessualità nascosta, il romanticismo proibito, la turbolenza politica dell'epoca... Ma tutto questo è con un tocco da cavaliere, il che significa che ci sono ancora risse da pub, matrimoni eccentrici e ubriachi, protagonisti emotivamente distanti e moralmente tesi, e tutto mentre risuona la dinamica familiare principale. In definitiva, significa che House of Guinness diventa una sorta di combinazione del dramma di Succession, della dinamica familiare di Peaky Blinders ' e degli astuti cambiamenti politici di House of the Dragon. E in pratica, è un nucleo divertente che ti tiene impegnato.

Ciò è in parte dovuto anche al cast che offre interpretazioni forti, in particolare Anthony Boyle nei panni di Arthur e Louis Partridge in quelli di Edward. In effetti, una delle star sorprendenti è Jack Gleeson nei panni di Byron Hedges, poiché l'ex attore diKing Joffrey Game of Thrones torna alla ribalta come un personaggio che ruba qualsiasi scena in cui appare.

Inoltre, sappiamo tutti di aspettarci una qualità di produzione decente da Netflix grazie agli immensi budget dei loro spettacoli, ma House of Guinness in realtà sembra più reale e premium rispetto a molte altre opzioni dello streamer. Se non altro, non mi sorprenderebbe sapere che hanno imparato molto dalla realizzazione di Bridgerton nel corso degli anni, poiché non si ha mai alcun dubbio sulla qualità di questo spettacolo, sia che si tratti di scelte di set e location o di design dei costumi, e così via.

Quindi, in poche parole, mentre House of Guinness manca dell'arguzia affilata come un rasoio di Succession, questa prima stagione si presenta sicuramente come un'altra forte offerta di Stephen Knight. È più in linea con Peaky Blinders e Taboo, e si distingue come un dramma ben recitato, ben scritto e ben prodotto che, supponendo che Knight sia interessato a tornare al progetto per espandere la sua storia, ha molto spazio per continuare a sbocciare in un dramma dinastico più complesso e divertente negli anni a venire. Non c'è molto altro da dire se non che questo è uno dei migliori spettacoli che guarderai su Netflix questo autunno.