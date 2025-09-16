House of the Dragon La stagione 3 dovrebbe essere presentata in anteprima a giugno 2026

HQ

Dite quello che volete sul dover aspettare due o più anni tra una stagione e l'altra della televisione, ma HBO la vede chiaramente come una strategia funzionante, dato che abbiamo ancora un bel po' di tempo prima che la prossima stagione di House of the Dragon arrivi sui nostri schermi.

Come confermato da Deadline con il capo di HBO Casey Bloys,House of the Dragon la stagione 3 sarà "appena fuori [dalla finestra di ammissibilità degli Emmy 2026]", che si chiuderà alla fine di maggio del prossimo anno. Giugno è quindi l'opzione più probabile, che sarebbe in linea con le altre stagioni dello show, poiché sono arrivate nelle estati del 2022 e del 2024.

Bloys ha anche confermato che A Knight of the Seven Kingdoms, un altro spin-off di Game of Thrones, arriverà nel 2026. Tuttavia, non si scontrerà con House of the Dragon, poiché ci intratterrà durante i lunghi mesi invernali, in anteprima a gennaio.

Altrove nella line-up fantasy di HBO, abbiamo ricevuto un'altra informazione sulla serie di Harry Potter, ma questa è stata solo la conferma che non la vedremo fino al 2027.