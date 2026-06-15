House of the Dragon Stagione 3

HQ

House of the Dragon ha avuto un periodo un po' strano. Dopo la guerra civile Targaryen, ovvero la Danza dei Draghi, che di fatto sterminò i draghi dalla faccia del mondo westerosi e ridusse l'albero geneadico Targaryen a pochi rami appassiti, ci si aspetterebbe grandi battaglie e molti omicidi fin dalla prima stagione. Invece, la prima stagione si è concentrata molto sul dramma familiare, mentre vedevamo il re Viserys anziano fare del suo meglio per compiacere sia sua figlia Rhaenyra sia i figli che aveva avuto con la sua nuova moglie Alicent. Ci sono stati alti e bassi ed è stato al suo meglio, coinvolgente come i giorni esaltanti del vecchio Game of Thrones.

Poi, la prima stagione è finita e tutti abbiamo pensato "bene, è ora di passare a quella questione della guerra." Purtroppo, la seconda stagione non pensava che fossimo ancora pronti, quindi abbiamo dovuto discutere altri otto episodi prima che la serie ci dicesse che no, questa volta, la guerra è davvero iniziata per la terza stagione. Ora siamo qui, e per fortuna possiamo dire che HBO non ci prende più in giro, e ha finalmente deciso di mostrarci che i draghi danzanti sono molto più violenti di quanto il nome suggerisca. È ora di portare fuori i popcorn, perché House of the Dragon La terza stagione è tutta incentrata sullo spettacolo.

HQ

Non c'è niente come Westeros e i draghi CGI che ti faccia sentire come se stessi guardando una TV ad alto budget. House of the Dragon ha entrambi in modo abbondante, e fa un ottimo lavoro nel farti sentire che le battaglie sono incredibilmente feroci, quasi apocalittiche a volte per chiunque non sia un cavaliere di draghi. Combattere altri ragazzi in un campo o su alcune barche sembra pericoloso ma comprensibile, ma è impossibile farlo al meglio quando stai anche guardando sopra di te per un drago che può carbonizzarti nell'armatura. È l'equivalente di aggiungere una bomba a tappeto a una battaglia medievale, e HBO ha dato di tutto per assicurarsi che ci venga mostrato il più possibile una battaglia. L'azione è intensa sia che siamo giù nella polvere con i soldati semplici sia che guardiamo dall'alto con il punto di vista di un cavaliere di drago. Soprattutto nella Battaglia del Guello, si ha la sensazione che Westeros sia andato in guerra come accadde nella seconda e terza stagione di Game of Thrones.

Annuncio pubblicitario:

Lo spettacolo da solo non basta per rendere House of the Dragon uno spettacolo che si distingue. Se mai, all'inizio di quest'anno A Knight of the Seven Kingdoms ha dimostrato che i draghi in CGI e centinaia di comparse fanno poco rispetto a una narrazione solida e incentrata sui personaggi. Abbiamo molte scene incentrate sui personaggi nella terza stagione House of the Dragon, e alcune ottime interpretazioni di soliti preferiti come Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke ed Ewan Mitchell, ma purtroppo non sono rimasto così catturato da loro come avrei voluto, a causa degli stessi problemi di ritmo della serie che aveva riscontrato nella seconda stagione. Succede un sacco di cose, poi succede quasi nulla. È difficile adattare un evento che viene essenzialmente riassunto in punti elenco del primo volume sulla storia Targaryen di George R.R. Martin, ma quando guardi la serie sembra che stiamo solo aspettando quei punti puntati, e tutto ciò che sta nel mezzo è tempo sprecato. Non dovrei dire tutto lì, perché realisticamente ci sono momenti che mi sono piaciuti. Vedere Aemond un po' strano è bello da vedere, e l'arco narrativo di Rhaenyra in questa stagione sembra davvero sviluppare il suo personaggio.

Tuttavia, ho scoperto che almeno nelle prime parti della terza stagione House of the Dragon, stiamo ancora intrappolando Alicent e Rhaenyra da qualsiasi ruolo attivo nel conflitto civile, così che i loro personaggi possano essere risparmiati dal peso della responsabilità. Entrambi vogliono ancora la pace, il che va benissimo, e riconoscono anche che sono gli uomini ad aver iniziato e a continuare questa guerra. Di nuovo, va bene. Il problema è che ad Alicent e Rhaenyra è quindi permesso fare ben poco per prendere in mano il proprio destino. Un punto più ampio riguardo alle donne storiche che non hanno avuto la possibilità di scegliere la propria strada nella vita? Forse, ma il modo in cui House of the Dragon lo inquadra ti ritrovi con due donne potenti che rimangono incredibilmente inconsapevoli del potere che esercitano né dell'agenzia che possono avere in questo conflitto. Non so se gli sceneggiatori credano che rifiuteremmo di tifare per Rhaenyra se fosse stata una sua scelta lottare per il trono, ma la riluttanza di uno dei due protagonisti a impegnarsi adeguatamente nel conflitto su cui ruota tutta la trama della serie sta diventando stancante, soprattutto a metà della nostra penultima stagione.

Qualcuno a cui non importa di rimanere bloccato nel fango e nella sporcizia della guerra è il nuovo arrivato James Norton, che interpreta Lord Ormund Hightower. Norton è noto tra i fan della TV britannica per interpretare grandi cattivi, e dà il meglio di sé nella terza stagione di House of the Dragon. È un bastardo molto convincente, e ci offre una prospettiva unica di un uomo che non ha draghi, ma deve combattere una guerra in cui sono un vero problema. È una ventata d'aria fresca, e uno fantastico da tenere d'occhio quando House of the Dragon mette una pausa tra una battaglia e l'altra. In questa stagione c'è un ritmo molto a scatto e a scatto, il che è comprensibile dato che non tutti gli episodi possono essere una battaglia massiccia tra draghi, ma è sicuramente evidente, il che significa che si percepisce il tempo stesso rallentare mentre aspetti che venga spuntato il prossimo punto della Danza dei Draghi.

Annuncio pubblicitario:

HQ

La seconda stagione di House of the Dragon lascia ancora un po' di amaro in bocca quando arriviamo alla terza stagione. È difficile ricordare esattamente cosa sia successo nella seconda stagione, perché a parte l'errore di Blood & Cheese è difficile individuare alcuni momenti chiave a causa del fatto che la seconda stagione ha inspiegabilmente evitato lo scatto della guerra civile. La terza stagione ha quindi un po' di terreno ingiusta da coprire, e da quello che abbiamo visto finora fa un ottimo lavoro. Non ti cattura con una narrazione incentrata sui personaggi come il meglio di Thrones o anche solo il recente successo di A Knight of the Seven Kingdoms, ma gli attori sono ancora al loro meglio, costumi, musica e CGI restano al meglio di quanto HBO possa offrire, e anche se non posso dire di essere coinvolto emotivamente come l'altra serie ambientata a Westeros uscita quest'anno, House of the Dragon ti dà uno spettacolo fantastico enorme.