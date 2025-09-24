Housemarque dà il via a State of Play con cinque minuti di Saros di gioco

HQ

Sapevamo che avremmo visto di più da Saros al State of Play che si terrà questa sera, poiché in precedenza era stato rivelato che sarebbero stati presentati cinque minuti di gameplay. Chiaramente, Sony e lo sviluppatore Housemarque volevano spuntare questa casella in anticipo, poiché Saros ha appena dato il via allo show.

Lo sparatutto d'azione in terza persona sembra essere tutto ciò che i fan di Returnal potrebbero desiderare dal prossimo titolo di Housemarque, in quanto combina più meccaniche di armi che si combinano e ti consentono di scatenare potenti attacchi che sfruttano le varie caratteristiche uniche di DualSense come Adaptive Triggers. Ciò include l'assorbimento dei danni con un sistema di scudi per scatenare attacchi devastanti con armi potenziate.

Naturalmente, anche il gameplay è piuttosto impegnativo e in alcuni punti simile a un inferno di proiettili, e questo significa che ci si aspetta che si perisca e si impari dai propri errori. Tuttavia, a differenza di Returnal, c'è un sistema Second Chance in gioco in Saros che significa che rivivrai alla tua prima morte, il tutto come parte di quello che Housemarque considera il suo sistema di progressione permanente.

Il gameplay non è entrato molto più nel dettaglio su cosa aspettarsi da Saros, ma c'è un motivo per questo dato che Housemarque condividerà un sacco di dettagli extra nei prossimi mesi, il tutto prima dell'eventuale lancio su PS5 e PS5 Pro. Quando è che potresti chiederti? 20 marzo 2026. Sì, tra meno di sei mesi suoneremo Saros. Emozionante, vero?