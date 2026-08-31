Housemarque Il co-fondatore ha lasciato l'azienda dopo 33 anni

HQ

Lo studio finlandese Housemarque si è fatto un nome grazie ai suoi intensi shooter hardcore, e la prova della loro competenza non deriva solo dai punteggi delle recensioni, ma anche dal fatto che sono stati fondati oltre 30 anni fa e sono ancora attivi oggi. Ma ora uno dei due fondatori, Ilari Kuittinen, ha annunciato la sua partenza, scrivendo:

"Abbiamo pianificato con attenzione questa transizione di leadership dietro le quinte. Il 1° luglio, Sami 'Haxu' Hakala è ufficialmente assunto il ruolo di amministratore delegato, e io lo ho supportato insieme al team di leadership fino alla fine di questo mese per garantire completa continuità operativa e stabilità. La strategia e la visione creativa di Housemarque sono in mani eccezionali."

Augura al massimo ai suoi colleghi e all'altro cofondatore dello studio, Harri Tikkanen, e afferma che rimarrà nel settore in qualche modo. Kotaku osserva che Kuittinen è il terzo fondatore di uno studio PlayStation di successo a lasciare in poco tempo. Lo scorso anno, sia il cofondatore di Insomniac Games Ted Price sia il cofondatore di Sucker Punch Brian Fleming hanno lasciato i rispettivi studi, e ora Kuittinen sta seguendo l'esempio. Se ci sia qualche collegamento o causa sottostante, tuttavia, rimane poco chiaro.