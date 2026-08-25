HoYoverse prende una piega oscura con Nodus Fall

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HoYoverse è noto soprattutto per titoli colorati come Genshin Impact, Honkai: Star Rail e Zenless Zone Zero, ma il suo prossimo progetto sembra andare in una direzione decisamente più cupa.

Durante il Gamescom Opening Night Live, lo sviluppatore cinese ha presentato Nodus Fall, un nuovo gioco fantasy. Il suo trailer di debutto mostra un mondo più realistico e cupo di quanto normalmente associiamo a HoYoverse, mentre il gameplay sembra ispirarsi sia da Dark Souls che da Monster Hunter.

Nodus Fall è in fase di sviluppo utilizzando Unreal Engine 5, ma HoYoverse non ha ancora rivelato molti dettagli aggiuntivi. Non è stata annunciata alcuna data di uscita insieme alla rivelazione. Guarda il trailer qui sotto.