HP fusiona HyperX e OMEN

HP sta attuando un importante rimpasto del suo universo gaming, fondendo OMEN e HyperX sotto un unico marchio: HyperX. In pratica, ciò significa che tutto, dai PC e monitor da gaming alle tastiere, cuffie e altre periferiche, sarà raccolto sotto un unico marchio invece che su due marchi separati.

L'obiettivo è rendere l'ecosistema più chiaro e coeso - un solo marchio, un solo negozio, un'interfaccia - che tu stia acquistando un PC, un monitor o accessori. Per gli utenti, ciò significa principalmente un design più unificato, una maggiore integrazione tra i dispositivi e meno distinzioni tra prodotti "OMEN" e "HyperX".