HP Omen Transcend 14 (2026)

Chiamatemi all'antica, ma mi piacciono le attrezzature da gaming che non sembrano progettate da un adolescente. Preferisco tecnologia e hardware che sembrano appartenere sia a un setup di gaming sia in un ufficio o quando vengono usati in un bar. Un design più sottile, un approccio più elegante e raffinato, sono filosofie di design che risuonano con me, a patto che ci sia ancora hardware capace sotto il cofano e utilizzato su tutto il dispositivo per garantire un gameplay sorprendente e fluido.

Per Omen Transcend 14 di HP, questo è senza dubbio ciò che troviamo ancora una volta. Stiamo parlando di un laptop costruito su componenti potenti e versatili eppure ha un aspetto che non grida 'gamerificato' e che può effettivamente scambiare colpi con l'indiscutibile sofisticazione dei MacBook. In breve, l'Omen Transcend 14 è un laptop da gaming per adulti funzionanti, perfetto per il pubblico dei giocatori più anziani.

Ancora una volta, appena svuoti questo laptop, sarai catturato dalla straordinaria filosofia di design. È elegante e compatto, ma con un peso considerevole che conferisce una sensazione indiscutibilmente premium. Il metallo in alluminio e la finitura anodizzata sabbiata usata sul telaio non tradiscono mai la qualità costruttiva di questo laptop. Se parlassimo di auto, la HP Omen Transcend 14 sembra una Bentley, con tutta la classe e l'eleganza che quel nome accompagna.

Attenendoci al corpo per un momento, a questo punto troviamo il primo punto di critica, poiché il numero limitato di porting si fa notare. Ci sono due USB Type-A, una sola USB Type-C che funge anche da ingresso di alimentazione, una porta jack audio, una HDMI 2.1 e una Thunderbolt USB Type-C. Ci sono un buon numero di porte, ma sarebbe utile avere una o due porte USB in più, magari uno slot per scheda SD, magari anche una porta Ethernet? Senza dubbio.

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Inoltre, la soluzione di raffreddamento per questo portatile è un po' strana perché è innegabile che il sistema di raffreddamento Tempest funzioni e mantenga il dispositivo fresco sotto stress, ma forzando tutta l'aria surriscaldata a uscire dalle stesse bocchette posteriori può far sì che la parte posteriore del laptop si surscaldi parecchio, un vizio un po' problematico quando si appoggia il dispositivo sulle gambe. Non dovrebbe causarti danni, ma sicuramente non è comodo, probabilmente ancora meno nei mesi più caldi.

Proseguendo, quando apri il portatile, ti trovi davanti uno schermo OLED 2.8K da 14" che è francamente splendido. La chiarezza e la profondità visiva sono eccezionali e superano davvero il bisogno per godersi videogiochi o altri intrattenimenti in dettagli incantativi. La gamma di colori è ampia, c'è il supporto HDR, 500 nits di luminosità che rendono facile usare il laptop nella maggior parte delle condizioni di luce, e tutto questo senza parlare degli elementi più specifici per i giocatori di questo brillante pannello display.

Toccheremo tra poco i componenti e cosa ci si può ragionevolmente aspettare da essi, ma quello che posso dire è che non c'è alcun collo di bottiglia dal punto di vista dello schermo. Se preferisci la chiarezza visiva nei tuoi giochi, allora questo display 2.8K ti offrirà la soluzione e anche di più. Allo stesso modo, se le prestazioni sono il re, allora poter far girare titoli a 120 Hz con un tempo di risposta di 0,2 ms dovrebbe catturare la tua attenzione. Riuscirai a far funzionare i giochi a 120 Hz con qualità 2.8K? È qui che inizierai ad affrontare delle sfide, poiché i componenti, pur essendo capaci, sono più progettati per offrire qualità o prestazioni, lasciando questo sistema a doppio attacco alle potenze puramente performanti come nella gamma Omen Max.

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Per quanto riguarda i componenti, per questo modello stiamo parlando di un processore Intel Core Ultra 7 155H, una Nvidia GeForce RTX 4060 8GB, 16 GB di SDRAM LPDDR5X e un SSD da 1 TB. Sono una buona combinazione di componenti che possono far girare i giochi più recenti e impegnativi, ma tipicamente, soprattutto perché si tratta di un laptop, dovrai dare priorità alla qualità o alle prestazioni, come mostrano i dati raccolti qui sotto.

Borderlands 4



Bassi ≈38 FPS



Badass ≈15 FPS



The Last of Us: Parte II Rimasterizzata



Basso ≈19 FPS



Molto alto ≈41 FPS



Ghostrunner 2



Basso - a malapena giocabile senza DLSS e Frame Generation intorno ai ≈17 FPS, con DLSS e Frame Generation ≈103 FPS



Molto alto - a malapena giocabile senza DLSS e Frame Generation a circa ≈8 FPS, con DLSS e Frame Generation ≈76 FPS



Overwatch



Bassi ≈64 FPS



Molto alto ≈28 FPS



In ogni caso, c'era un grande collo di bottiglia della GPU, dove c'era spazio per estrarre un po' più di prestazioni da CPU e RAM, ma che diventava impossibile perché la GPU raggiungeva il suo limite.

Vale anche la pena notare che abbiamo testato l'HP Omen Transcend 14 sia su GeekBench che su Cinebench e abbiamo registrato punteggi multi-core rispettivamente di 12.558 e 3.277. Per riferimento, i dati sono piuttosto solidi, anche se bisogna prenderli con un certo grado di cautela e riconoscere che, rispetto a hardware più potente, anche questo avrà difficoltà a far girare gli ultimi giochi.

Inoltre, il software OMEN Gaming Hub e il suo ottimizzatore AI aiutano notevolmente a ridurre la sovraccarico di RAM, risparmiando spazio chiudendo o sospendendo applicazioni non necessarie durante una sessione di gioco. Da questo punto di vista, il software funziona bene ed è semplice da usare, soprattutto per quanto riguarda la regolazione di elementi personalizzabili come la retroilluminazione della tastiera.

Parlando della tastiera, HP ha incluso un'eccellente opzione a grandezza naturale con tecnologia rollover e anti-ghosting, che rende la digitazione un piacere semplice. I tasti rispondono al tatto, si ritirano quando la pressione viene tolta e hanno una piacevole sensazione lucida. È una tastiera brillante. Tuttavia, il trackpad lascia un po' a desiderare... Forse questa unità di prova era leggermente consumata, ma ho affrontato più occasioni di quante vorrei mai in cui il trackpad semplicemente non registrava i miei movimenti. E non sto parlando di forzare il trackpad a entrare in azione nei giochi veri e propri, ma solo di semplice navigazione e di elaborazione testi, che mi frustra perché i miei input non venivano registrati.

Per farla breve, l'HP Omen Transcend 14 è un portatile che presenta ottimi punti di forza e punti deboli chiave. È un pezzo di tecnologia bellissimo ed elegante che attirerà l'attenzione degli spettatori quando viene usato in pubblico e la qualità costruttiva porta ancora un passo oltre, creando un'attrezzatura che è francamente invidiabile. Per tutti questi motivi, è un portatile che merita la tua attenzione e i tuoi soldi. Eppure, e questo è ancora piuttosto grande, non è il più capace quando si tratta di far girare videogiochi, con alcuni titoli che si basano interamente sulla Frame Generation e dalla tecnologia AI per renderli giocabili anche con impostazioni grafiche più basse o più basse. In sostanza, l'HP Omen Transcend 14, almeno questo modello che sto testando, è un ottimo portatile ma semplicemente buono da gaming.