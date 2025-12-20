HP OmniBook Ultra Flip

La maggior parte delle persone ha requisiti molto specifici su ciò che una volta si chiamava un "ultrabook" dovrebbe essere in grado di fare. E se ci pensi, questi requisiti sono già piuttosto elevati. Un telaio molto sottile fatto di materiali di alta qualità, alta durata della batteria e, preferibilmente, senza che la macchina generi troppo calore o rumore. Non dovrebbe poter spostare montagne, ma dovrebbe essere usato per ritocchi in Photoshop, o magari anche per un semplice montaggio video in Premiere. Una buona tastiera reattiva, un display ad alta risoluzione, preferibilmente OLED, un trackpad grande ma senza che il pacchetto complessivo pesasse troppo.

Ahi, è una bella lista di controllo. Ma soprattutto da quando Apple ha reintrodotto il modello Air e vari produttori di Windows hanno raggiunto il suo aggiornamento, questa checklist sembra molto meno "fuori dal genere" rispetto a pochi anni fa. Prendiamo ad esempio l'OmniBook Ultra Flip di HP, un laptop con un nome piuttosto poco attraente, ma che potrebbe davvero diventare il punto di riferimento degli appassionati di ultrabook con un po' di buona volontà.

L'intero telaio è in alluminio anodizzato, pesa solo 1,3 chili ed è non più grande del pannello interno da 14". Nonostante ciò, si tratta di un "flip", il che significa che l'intero schermo può essere ruotato e usato come pannello touch con uno stilo incluso. Richiede una cerniera più robusta, ma è spessa solo 1,49 centimetri. L'unico sacrificio qui sono le porte, dato che ci sono solo due porte Thunderbolt e un jack, cosa che alcuni potrebbero ridacchiare.

Piccolo, compatto, costruito magnificamente - un buon inizio, vero? Dentro, la situazione è ancora meglio. HP ha inserito una tastiera sorprendentemente ben progettata qui, quasi che ricorda i tasti quasi leggendari della linea Microsoft Surface. Sono morbidi, reattivi e disposti in modo piacevole, e combinati con un lettore di impronte digitali nitido e un trackpad solido, è un piacere da usare quotidianamente. Inoltre, è dotato di un pannello OLED da 14" in 16:10. Funziona a 2880x1800, cioè 3K a 120Hz, e ha una frequenza di aggiornamento variabile che può essere ridotta a 48Hz per risparmiare energia se necessario. Il display è ben calibrato per i colori, e la nostra attrezzatura ci ha dato una deviazione Delta-E di soli 1,2, che dovrebbe essere buona per lavori professionali e critici per il colore.

Passiamo velocemente la checklist di prima, e in qualche modo le buone notizie continuano ad arrivare. HP promette oltre 20 ore di autonomia e, anche se non siamo riusciti a replicarla, abbiamo ottenuto 16,5 ore di lavoro tramite Arc Browser, musica tramite Spotify, un po' di Photoshop veloce e altro - rendendo questo probabilmente uno dei migliori laptop slim che abbiamo testato, mettendo in ombra la maggior parte dei ThinkPad, che sono sia più spessi che pesanti ma non arrivano nemmeno lontanamente alla carica.

Non si risparmia sulle specifiche in sé, anche se dovrai accontentarti di una grafica integrata, quindi anche questo compromesso è più facile da accettare nel 2025. Hai un Intel Core Ultra 7 da 258 volt con 8 core e 8 thread che può girare fino a 4,8GHz, grafica Intel Arc integrata, 32GB di RAM LPDDRX (purtroppo saldata - accidenti) e un SSD NVMe da 2TB.

Questa volta non abbiamo fatto molti benchmark individuali, ma in GeekBench 6 ha ottenuto un punteggio piuttosto alto, circa 2740 in single-core e 10.995 in multi-core - niente male. Navigazione, multimedia, la suite Adobe in misura limitata - è magistrale in questo compito.

A dire il vero, questo è uno dei laptop slim più completi che abbiamo testato quest'anno, e mentre il telaio ThinkPad di Lenovo sembra più morbido e gradevole, e le certificazioni MIL-STD di quelle macchine garantiscono una funzionalità più ampia in condizioni più difficili, HP può facilmente farsi un favore qui.