HP presenta il nuovo HyperX OMEN MAX 16 al CES e lo definisce "il laptop da gaming più potente al mondo"

"Progettare per il futuro del lavoro" è il motto con cui HP ha presentato la sua nuova gamma di prodotti al CES 2026. Dalle tastiere AI alla nuova generazione di laptop, tra gli altri.

Conoscendo le loro precedenti linee di Gamereactor, l'HyperX OMEN MAX 16 si distingue soprattutto, essendo il primo laptop da gaming a emergere dalla recente unificazione dei marchi OMEN e HyperX, soprannominato "il laptop da gaming più potente al mondo", dotato di un sistema di raffreddamento completamente interno. I suoi componenti includono la GPU Nvidia GeForce RTX 5090, il processore Intel Core Ultra 200HX e il processore AI di nuova generazione di AMD Ryzen. Dispone inoltre del sistema di raffreddamento pro OMEN Tempest e di un display OLED WQXGA da 500 nit da 16'' a 240Hz. Tutti con una potenza massima di 300W, cioè 50W e prestazioni in più del 20% rispetto alla generazione precedente.

Vale anche la pena menzionare che durante questa presentazione a Las Vegas hanno annunciato l'HP EliteBoard G1a, presentato come il primo PC al mondo con IA integrata in una tastiera, che ha vinto il premio all'innovazione durante la fiera. Un'altra innovazione di HP è la serie di laptop HP EliteBook X G2 e le nuove aggiunte alla gamma HP Onmibook, HP OmniBook Ultra 14 e HP OmniStudioX. Hanno inoltre colto l'occasione per annunciare la prima integrazione di Microsoft Copilot nei dispositivi HP Office Print con HP for Microsoft 365 Copilot, che offre "riassunti dei documenti, traduzione e organizzazione intelligente per aiutare le aziende a lavorare più velocemente, in modo più intelligente e sicuro". D'altra parte, l'azienda vuole che i suoi nuovi computer facciano parte di un ecosistema di "periferiche intuitive, ergonomiche e sostenibili per ogni ambiente di lavoro", evidenziando una versione rosa del mouse ergonomico HP Tilt 720M e un caricatore da muro compatto HP 65W GaN USB-C, tra gli altri.

Cosa pensi del laptop da gaming più potente al mondo? Ricorda che puoi anche consultare la nostra recensione dei nuovi prodotti Lenovo durante il CES e tutta la copertura che i corrispondenti speciali di Gamereactor hanno portato da Las Vegas.