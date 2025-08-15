HTC annuncia i primi occhiali indossabili basati sull'intelligenza artificiale
Il Vive Eagle sta cercando di "ridefinire ciò che gli occhiali possono fare".
HTC ha ampliato la sua gamma di dispositivi indossabili, con l'ultimo del gruppo che è il suo primo tentativo di occhiali indossabili basati sull'intelligenza artificiale. Conosciuti come Vive Eagle, questi occhiali sono progettati per essere leggeri, minimalisti e hanno l'obiettivo principale di "ridefinire ciò che gli occhiali possono fare".
Si dice che i Vive Eagle abbiano un peso di soli 49 g e hanno naselli regolabili, Zeiss lenti da sole protette dai raggi UV. Offrono un audio open-ear che afferma di offrire un suono spaziale con perdite minime, il tutto supportandolo senza pressione del condotto uditivo.
L'elemento AI è combinato con una fotocamera ultra-wide da 12 MP e un assistente vocale che supporta OpenAI GPT e Google Gemini per aiutare nella fotografia e nella videografia intelligenti, oltre a incoraggiare la produttività a mani libere attraverso i comandi vocali. C'è il supporto per la traduzione in tempo reale che si applica a 13 lingue e che può convertire il testo catturato dalla fotocamera in audio parlato, e tutto questo con una batteria che può durare 36 ore in standby, sei ore in uso e caricarsi al 50% in 10 minuti. HTC ha anche progettato il Vive Eagle per avere una forte protezione della privacy, con questo che include l'archiviazione dei dati solo locale, la crittografia AES-256, un indicatore di acquisizione LED e la certificazione ISO.
I preordini per gli occhiali sono ora aperti e si prevede di debuttare a Taiwan almeno il 1° settembre. Il prezzo sarà di NT $ 15.600, che equivale a circa € 445, e gli occhiali sono disponibili in una varietà di colori, tra cui Berry, Coffee, Grey e Black.