HTC annuncia i primi occhiali indossabili basati sull'intelligenza artificiale

HTC ha ampliato la sua gamma di dispositivi indossabili, con l'ultimo del gruppo che è il suo primo tentativo di occhiali indossabili basati sull'intelligenza artificiale. Conosciuti come Vive Eagle, questi occhiali sono progettati per essere leggeri, minimalisti e hanno l'obiettivo principale di "ridefinire ciò che gli occhiali possono fare".

Si dice che i Vive Eagle abbiano un peso di soli 49 g e hanno naselli regolabili, Zeiss lenti da sole protette dai raggi UV. Offrono un audio open-ear che afferma di offrire un suono spaziale con perdite minime, il tutto supportandolo senza pressione del condotto uditivo.

L'elemento AI è combinato con una fotocamera ultra-wide da 12 MP e un assistente vocale che supporta OpenAI GPT e Google Gemini per aiutare nella fotografia e nella videografia intelligenti, oltre a incoraggiare la produttività a mani libere attraverso i comandi vocali. C'è il supporto per la traduzione in tempo reale che si applica a 13 lingue e che può convertire il testo catturato dalla fotocamera in audio parlato, e tutto questo con una batteria che può durare 36 ore in standby, sei ore in uso e caricarsi al 50% in 10 minuti. HTC ha anche progettato il Vive Eagle per avere una forte protezione della privacy, con questo che include l'archiviazione dei dati solo locale, la crittografia AES-256, un indicatore di acquisizione LED e la certificazione ISO.

I preordini per gli occhiali sono ora aperti e si prevede di debuttare a Taiwan almeno il 1° settembre. Il prezzo sarà di NT $ 15.600, che equivale a circa € 445, e gli occhiali sono disponibili in una varietà di colori, tra cui Berry, Coffee, Grey e Black.

