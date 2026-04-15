Huawei FreeBuds Pro 5

I FreeBud di Huawei offrono un suono premium a un prezzo non premium da alcune generazioni, e la quinta generazione non fa eccezione. Questa volta utilizza una configurazione a doppio driver con un driver di basso a doppia magnete e un diaframma planare molto piccolo che gestisce le frequenze più alte. Questi sono utilizzati attivamente anche per l'ANC.

La forma è leggermente diversa in base ai dati di oltre 10.000 campioni e di molteplici punte d'orecchio in silicone. La custodia sembra leggermente più grande ma con una finitura morbida invece che con plastica dura, che la rende più comoda da sentire e toccare. Il design elegante in stile art déco rimane, così come le molte opzioni e funzionalità diverse presenti nell'app. La buona notizia è che l'interfaccia utente quotidiana rimane relativamente semplice e, personalmente, l'ho impostata in modalità standard con riduzione del rumore completa e audio ad alta risoluzione attivati, ed era tutto ciò di cui avevo bisogno.

Uno dei principali aggiornamenti è che supporta L2HC 4.0, un codec audio da 2,3 Mbps, ovvero più di 14 volte la risoluzione di uno stream Spotify. L'unico problema è che richiede un telefono Huawei per essere usato, il che è un peccato, anche se supporta ancora il codice ad alta risoluzione LDAC. Quindi, complimenti per non aver escluso l'audio ad alta risoluzione dei telefoni non-Huawei, dove questo prodotto si distingue davvero. Usare musica ad alta risoluzione riduce la durata della batteria a 5,5 ore, se hai anche l'ANC al massimo, ma non credo che dovresti usare gli in-ears così a lungo, e il case può contenere circa quattro cariche complete e anche di più. Senza cancellazione del rumore, e a basso volume, si arrivano quasi 40 ore, ma questi sono pensati per essere usati con l'ANC attivato. L'ANC MIMO AI funziona in tempo reale e quindi consuma molta batteria. Dal lato positivo, la qualità vocale è eccellente.

Ogni unità ha il proprio DSP e DAC, o meglio entrambi, perché ciascuna unità driver ha il proprio DAC, il che è un esagero totale. Supporta il 24-bit 48 KHz, tuttavia i dispositivi non Huawei potranno inviare solo fino a 990 kbps, molto lontano dai 2,3 Mbps che può raggiungere.

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Mentre il predecessore è stato lanciato a €200, sono riuscito a trovare un paio di FreeBuds Pro 5 a €170. Huawei chiaramente non ha prezzi fissi nella zona in cui vivo, dato che i prezzi su entrambi i modelli variano notevolmente, il che, al momento della stesura, significa che in alcuni posti puoi trovare il nuovo modello più economico rispetto al vecchio. Anche in questo caso, i prezzi locali possono variare molto.

La lista delle caratteristiche è lunga con: Classificazione IP57 per l'uso durante allenamenti fisici intensi, anche in condizioni meteorologiche avverse; audio spaziale con equalizzatore adattivo per il tracciamento della testa; e l'abbinamento a due dispositivi, ma li comprerai prima di tutto per il suono.

Huawei è, da alcuni anni, una delle pionieri per migliorare la qualità audio nei dispositivi in-ear, dato che il primo decennio circa in cui ho recensito quel tipo di prodotto è stato spesso deludente. Tuttavia, la qualità del suono è migliorata nel lungo periodo, accelerando negli ultimi anni, e poiché la concorrenza sul mercato è feroce, Huawei non delude.

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Il suono è chiaro, nitido e trasparente, con bassi incredibilmente profondi che si trovano solo con configurazioni a doppio driver e un DSP esteso. La separazione tra strumenti e voce è più simile a un sistema stereo decente e il discorso di marketing sul comfort a lungo termine resiste effettivamente a un esame approfondito. Il caratteristico suono di Huawei dà un impatto anche quando si ascolta Infected Mushroom o il kick drum di Rammstein, mentre la tonalità più morbida di Adele prende vita. In breve, suonano eccellenti, soprattutto per quel tipo di soldi. Se avessi bisogno di un nuovo in-ear per pendolari, questi sarebbero facilmente tra i miei tre preferiti.