Quando posi per la prima volta gli occhi sul Huawei FreeClip 2, sono i piccoli dettagli sottili a catturare il tuo sguardo. La custodia è più quadrata, la disposizione degli interni è stata leggermente modificata e onestamente preferisco il modo precedente in cui era stilizzato. Anche se questo è molto più compatto, è leggermente più complicato riporli. Questo viene compensato dal fatto che non esiste né sinistra né destra. Si adattano all'orecchio su cui li hai posizionati.

FreeClip utilizza quello che è noto come un design a ponte a C, cioè si aggrappa all'orecchio tramite un pezzo di plastica piegato che viene fissato a un alloggiamento contrappeso per l'elettronica. Questo design sembra molto più leggero, arioso e molto meno invasivo per il condotto auricolare poiché l'unità altoparlante non entra nel condotto come fa un normale in-ear. Una volta che hai imparato a regolarli correttamente per adattarli alla forma esatta del tuo orecchio, sono facili da indossare e in realtà li preferisco ai normali in-ears per musica e chiamate telefoniche usando il computer. È un modo molto diverso di indossare le cuffie, ma personalmente non mi dispiace. Al contrario, trovo sfortunato che più marchi non utilizzino un design simile, dato che è molto più comodo rispetto alle unità convenzionali.

Le unità driver sono due driver da 10,8 mm collegate tramite Bluetooth 6.0. Questo è uno standard appena supportato da dispositivi moderni, quindi è bello vedere Huawei essere piuttosto all'avanguardia qui. Tuttavia, al momento questo significa principalmente che può connettersi a due dispositivi contemporaneamente e supporta l'accoppiamento pop-up. Il case ospita una batteria da 537 mAh e le unità sono a 60 mAh. Non è molto, ma basta per quasi 40 ore se usato quasi esclusivamente per ascoltare musica. Il tempo di ricarica era poco meno di un'ora quando era completamente scarica, ma di solito ricaricavo con circa il 20% di potenza rimasta nella custodia. La custodia stessa ha una finitura strana che la rende pulita pur mantenendo una grip più aderente rispetto alla concorrenza. Inoltre, quando li uso per le chiamate, non è che non mi piaccia la qualità delle chiamate, è semplicemente che la musica suona così naturale perché la qualità sonora è davvero buona.

Il prezzo è vicino a quello del modello precedente, pari a 229 Euro. Non sono costosi né economici, tuttavia considerando quanto costi di più a causa di strumenti e stampi specializzati, ho scelto di non lamentarmi del prezzo.

Ora, oltre al suono, che è molto leggero e aperto, devi anche renderti conto che sono altrettanto accessori. Per il comfort che ti consiglio vivamente di provare almeno questi invece dei tradizionali in-ear, se non ti dispiace un sistema da appena 5 grammi nell'orecchio. Gli in-ears tradizionali semplicemente non possono competere in questo senso, tuttavia, poiché devi usarli per toccare e scorrere devi anche abituarti ad applicare una piccola pressione.

Sebbene la qualità del suono, soprattutto nei bassi, sia davvero buona, il principale svantaggio del design è la mancanza di cancellazione del rumore, come detto prima. Non sono adatte all'uso sui treni, ma sono efficaci per andare in bici o a piedi. Sono la scelta migliore grazie a una maggiore consapevolezza dell'ambiente circostante. Allo stesso tempo, i medi e gli alti, uniti a una buona dinamica, hanno reso questi i miei preferiti quando uso l'audio wireless a casa.

