Huawei lancia Watch GT 7 Series, Watch D3 e FreeBuds Neo a Monaco

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Al lancio globale di Huawei a Monaco di mercoledì, l'azienda ha presentato la Watch GT 7 Series, il Watch D3 focalizzato sulla pressione sanguigna e gli auricolari FreeBuds Neo. L'evento ha anche riportato la Watch 6 Series in Europa dopo un anno di assenza, insieme a un nuovo tablet e a due telefoni. Sotto il tema "Insegui la Wild", l'azienda ha posizionato la gamma attorno a sport outdoor e monitoraggio della salute, con un'aggiunta innovativa di attività invernali alla loro gamma di smartwatch.

La serie Watch GT 7 è il prodotto più premium lanciato nella maggior parte dei paesi europei. Il modello standard è disponibile nelle dimensioni 46mm e 41mm, mentre il GT 7 Pro aggiunge una cornice in nano-ceramica e un telaio centrale in lega di titanio, ed è venduto solo nelle dimensioni maggiori. Entrambi utilizzano il nuovo design del cinturino EasyCross di Huawei. L'aggiunta più notevole è il tracking degli sport sulla neve indoor: l'orologio utilizza sensori di postura e altitudine per riconoscere sci e snowboard senza segnale GPS e può distinguere le discese dal tempo trascorso sulla seggiovia. Per l'uso all'aperto, l'app Huawei Health include mappe per oltre 3.000 stazioni sciistiche. Arrivano anche due nuove metriche: Turn Detection, che conta le curve calcolando il raggio di sterzata, e G-Force tracking, che registra la forza centrifuga generata in curve strette. Una funzione Team-Up permette ai membri di un gruppo di vedere in tempo reale la posizione degli altri sulla montagna.

I ciclisti ricevono la Pianificazione delle Salite, che mostra le prossime salite prima della pedalata, la pendenza e la distanza durante una salita, e avvisi aptici e vocali quando si avvicinano troppo rapidamente a una curva. Huawei osserva che le sue informazioni ciclabili basate su IA non sono ancora disponibili in Europa.

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Per quanto riguarda la salute, Health Insights si apre ora con un briefing mattutino basato su un punteggio di Physical Readiness, che combina qualità del sonno, variabilità della frequenza cardiaca, umore e calorie attive in uno dei cinque livelli di recupero. La durata della batteria sui modelli da 46mm è valutata fino a 21 giorni in uso leggero. Entrambi gli orologi supportano pagamenti contactless tramite Curve e funzionano con Android e iOS.

Il Watch D3 è il nuovo monitor della pressione sanguigna di Huawei e il successore del Watch D2. Misura la pressione sanguigna tramite un airbag gonfiabile integrato nella fascia invece di un sensore ottico. Presenta alcune delle prime nel settore come dispositivo medico indossabile, inclusa la marcatura CE secondo il Regolamento UE sui Dispositivi Medici. La custodia è più sottile rispetto al predecessore, con 11,3 mm e 40 grammi, un bracciale più stretto di 25,5 mm, un display da 1,92 pollici e circa sei giorni di durata della batteria. Mantiene un monitoraggio ambulatoriale della pressione sanguigna 24 ore su 24, ora con un ciclo di gonfiaggio più silenzioso durante la notte, e aggiunge misurazioni dedicate prima e dopo l'esercizio. Huawei elenca anche oltre 100 modalità di allenamento, una lettura Health Glance che copre fino a 13 indicatori e una nuova funzione Health Community che permette ai familiari di condividere letture e ricevere avvisi. Disponibile in Black, White e Mocha Gold.

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A completare il lancio per i Nordici, stanno arrivando nuovi auricolari. I FreeBuds Neo pesano 4,8 grammi per cuffia e offrono cancellazione adattiva del rumore fino a 30dB, un nuovo driver Turbo con una gamma di frequenze da 10Hz a 48kHz, audio spaziale e trasmissione senza perdite fino a 2,3 Mbps con dispositivi Huawei compatibili. Si collegano a due dispositivi contemporaneamente su Android, iOS e Windows, e le impostazioni ANC possono essere modificate da un orologio Huawei abbinato.

Annunciati, ma non ancora confermati per molti paesi europei, inclusi i Nordici, sono stati annunciati anche la Watch 6 Series, il MatePad Pro da 4,7 mm di lunghezza 12 pollici e i Huawei Nova 16s e 16s Pro. Le serie MatePad e Nova erano disponibili per i test all'evento, e entrambe hanno lasciato un'impressione duratura e ben progettata.

La Watch GT 7 Series sarà in vendita in tutti i paesi nordici il 21 settembre. In Danimarca il Watch GT 7 è prezzato a DKK 2.199 e il GT 7 Pro a DKK 3.199, con sconti al lancio rispettivamente di DKK 300 e DKK 500 fino al 18 ottobre. I prezzi raccomandati in Europa partono da €299. Il Watch D3 e il FreeBuds Neo seguono il 12 ottobre, rispettivamente a DKK 3.799 e DKK 999, rispettivamente in Danimarca e circa SEK 5.100 e SEK 1.499 rispettivamente in Svezia.