Huawei Watch 5

Gli orologi Huawei hanno assunto in tempi relativamente brevi un posto di rilievo nella moderna comunità tecnologica, e per una buona ragione. In genere sono costruiti bene, hanno un numero enorme di funzionalità e l'elenco delle nuove funzionalità questa volta è così lungo che abbiamo dovuto ometterne parecchie.

L'orologio è disponibile in una versione da 42 mm e una da 46 mm, oltre a una serie di diverse opzioni di finitura. Il prezzo base in realtà non è poi così male: un orologio in acciaio inossidabile nero (46 mm) costa 449 euro, mentre la versione argento/titanio, che abbiamo preso in prestito, costa 649 euro. La versione in titanio è un po' più leggera della versione in acciaio, ma entrambe le varianti dovrebbero soddisfare lo standard per i materiali utilizzati nell'industria aerospaziale. Le versioni colorate non sono verniciate, ma realizzate con un processo di ossidazione, che si traduce in colori più tenui.

Un dettaglio divertente è che anche il caricabatterie è stato revisionato. Il blocco di plastica, normalmente economico, è ora avvolto in metallo. È abbastanza adorabile e anche se sembra sciocco, in realtà è qualcosa che penso sia mancato.

Il design è abbastanza bello, classico e snello, e anche i sensori sul lato dell'orologio sono ben integrati. Le maglie dell'orologio utilizzano un sistema a molla neoclassico e, se sei abbastanza grande da aver provato un "vero" sistema di maglie dell'orologio con piccole aste di metallo che devono essere prese e tolte da una costruzione a molla, lo perdonerai rapidamente, anche se non è perfetto.

Una cosa che Huawei merita un elogio extra è il display: 3.000 nits, LTPO 2.0 e una cornice molto piccola. Ma per me, in realtà è la superficie sferica in vetro zaffiro che sembra più diversa. È molto più liscio e naturale al tatto ed è davvero fantastico utilizzare l'orologio. Sicuramente abbiamo fatto molta strada negli ultimi cinque anni.

L'interfaccia dell'orologio è chiara e colorata e mi sembra molto di più di avere un minicomputer al polso. La durata della batteria varia notevolmente. In genere ne ho ricavato quattro giorni con un uso relativamente frequente, ma se lo usi normalmente e attivi la funzione di risparmio energetico, dovresti essere in grado di passare un'intera settimana con una sola carica. Tuttavia, posso facilmente vivere con quattro giorni.

Come sempre, il software è Huawei Health, disponibile sia per Android che per iOS. Mi manca il fatto che l'orologio stesso mostri le immagini quando ricevo messaggi dalle app, ma c'è la speranza che possa essere fornito con un aggiornamento software, poiché l'orologio ha funzionato con il software beta durante il periodo di test, ma senza problemi.

L'orologio supporta l'eSIM, che offre una serie di opzioni aggiuntive, combinate con alcune funzionalità che supportano l'uso dei gesti delle mani. Sembra elegante e, una volta che ti ci abitui, sembra più naturale di quanto mi aspettassi. Il fatto che tu possa utilizzare l'orologio con la mano su cui lo indossi sembra piuttosto strano, soprattutto perché questa funzione è piuttosto nuova.

La grande novità è X-Tap, o "multisensing", la capacità di misurare direttamente la saturazione di ossigeno nel sangue, nonché dati sanitari molto più approfonditi e monitoraggio in 30 secondi. Non promette troppo e avverte persino che non è in grado di rilevare un infarto, ma alla fine lo farà. L'utilizzo di un sensore aggiuntivo sul lato fornisce una misurazione significativamente più accurata, beh... Tutto, e praticamente tutto, è aggiornato alle misurazioni in tempo reale. Ora, in genere dovresti andare dal tuo medico e misurare correttamente le cose, ma se sei spesso in montagna a sciare o hai bisogno di tenere d'occhio dati vitali come la saturazione di ossigeno nel sangue, è super facile e veloce. Poiché vengono generati molti dati, è facile vedere se si ha un problema acuto o se esiste uno schema, ad esempio, correlato allo stress.

Huawei è soddisfatta della sua varietà di indicatori di salute che possono essere misurati in 60 secondi. Funziona bene con una configurazione "questo è un po' basso, ma entro i limiti normali" e poi un numero allegato, e ci sono molte opportunità per vedere come lo stress e l'esercizio fisico influiscono sulla salute di tutto il corpo. Sembra una buona idea. Di solito tengo d'occhio solo la frequenza cardiaca e non molto altro, ma misurazioni più approfondite della salute come l'ECG sembrano un'ottima cosa. Ora tutto ciò di cui abbiamo bisogno è che si arrabbi con me quando mangio troppa torta. Per molti, tuttavia, sarà più rilevante essere in grado di vedere chiaramente come il sonno, lo stress e l'esercizio fisico influenzino la salute generale. Forse la cosa più rilevante è che l'orologio può avvisarti se uno qualsiasi dei tuoi numeri è improvvisamente fuori dall'ordinario e, si spera, come Huawei sta chiaramente cercando di fare, questo incoraggerà le persone a concentrarsi maggiormente su uno stile di vita sano.

La sezione sportiva è impressionante. Si potrebbe scrivere qualche pagina a riguardo, ma dato che vivo in un paese pianeggiante, in una zona pianeggiante, non c'erano molte opportunità per arrampicare, sciare in quota, e l'acqua era troppo fredda per nuotare. Quel poco che ho potuto testare, però, ha mostrato un buon funzionamento del barometro, e mi sarebbe piaciuto molto provare la funzione di apnea. Huawei è sempre stata brava a creare cose con testi grandi e di facile lettura e colori vivaci, e funziona come dovrebbe. Aiuta anche il fatto che ci siano molti temi gratuiti per il tuo orologio disponibili fin dall'inizio. Le schede di corsa sono state pesantemente migliorate con schede colorate, ma in realtà la precisione del GPS è quasi più impressionante. Non è in millimetri, ma ci si avvicina. Se non hai voglia di correre (e le persone normali non lo fanno...) ci sono oltre 100+ altre funzioni di allenamento tra cui scegliere.

Nel complesso, è un orologio piuttosto competitivo. Purtroppo, lo è anche il prezzo nella versione che abbiamo testato, ma anche se non conosciamo l'intera gamma e i prezzi durante questa fase di recensione, si deve presumere che si possa facilmente passare a un cinturino più adatto all'esercizio, perché il metallo non è ovviamente ottimale per una corsa di due ore. Ma tutto sommato, è un bel salto rispetto all'ultima generazione, sia in termini di qualità che di funzionalità.