Huawei Watch GT 6 Pro

Gli smartwatch di Huawei sono molto popolari in questi giorni, con Huawei che quest'anno ha superato le vendite di smartwatch nel mercato cinese, insieme a un successo simile in Europa. E posso capire perché, dato che i loro dispositivi indossabili intelligenti combinano un aspetto eccezionale con una lunga durata della batteria e funzionalità intelligenti in continuo miglioramento. Con il Watch GT 6 Pro, Huawei continua questa formula di successo, con un altro dispositivo di bell'aspetto che puoi indossare durante un triathlon, coprendolo di fango, sudore e immergendolo nell'acqua, portandolo anche con te a una cena elegante lo stesso giorno. Dopo aver indossato il GT 6 Pro nelle ultime settimane al lavoro, mentre nuotavo e durante gli allenamenti, sono di nuovo impressionato dalla serie GT Pro di Huawei.

Quello che mi è piaciuto di più della serie Watch GT Pro finora sono i fantastici look classici che gli orologi offrono. Il Watch GT 6 Pro è un altro orologio dall'aspetto molto elegante. Huawei ha nuovamente utilizzato le tendenze nel segmento degli orologi premium (analogici) per l'ispirazione del design. A mio parere, è molto più bello degli orologi quadrati più costosi di Apple o Samsung, o dell'aspetto tecnologico che si trova sugli orologi rotondi di Google o Garmin. La nuova serie GT 6 eredita gran parte delle caratteristiche di progettazione della generazione precedente. C'è di nuovo una forma ottagonale nella cassa dell'orologio, solo leggermente diversa, con lo stesso pulsante della corona utilizzato per lo scorrimento sullo schermo. Per questa recensione, ho ricevuto la versione con cinturino in tessuto composito marrone. Ha toni di grigio, marrone, crema e arancio rossastro nel cinturino che aiutano ad abbinarlo a diversi colori in un outfit.

Oltre alla bella cassa e al cinturino, anche il display attira ovviamente l'attenzione di questo smartwatch. Il display dell'orologio è bello da vedere, con un'immagine nitida a tutte le normali distanze di visione. Il display arrotondato è diventato leggermente più grande a 1,47" rispetto a 1,43" del GT 5 Pro, a causa delle cornici più sottili, mentre la risoluzione rimane la stessa a 466x466 pixel molto nitidi. La luminosità di picco è ora di 3000 nit, che è molto luminosa. Il display luminoso mi ha svegliato un paio di volte di notte, dopo che ho dimenticato di attivare la modalità di sospensione e lo schermo si è attivato. Personalmente non ho mai avuto bisogno della piena luminosità offerta dall'orologio ora, ma nelle regioni più soleggiate, immagino che una maggiore luminosità sia sempre migliore per la visualizzazione di uno schermo all'aperto.

Molte cose che mi sono piaciute nella mia recensione del Watch GT 5 Pro sono ancora valide per questo nuovo orologio, poiché le basi sono sempre le stesse. Lo stesso vale per la configurazione richiesta. Per far funzionare l'orologio è ancora necessaria l'installazione di Huawei Health App. Una volta installato, si associa l'orologio al telefono, che può essere Android o iPhone, e si è quasi a posto. Quasi, perché ogni metrica e impostazione richiede autorizzazioni per funzionare correttamente. Dopo queste cose iniziali, però, il Watch GT 6 Pro è molto facile da usare, con pulsanti intuitivi HarmonyOS ' e schermate che ti guidano verso qualsiasi cosa tu voglia fare. Puoi letteralmente usare l'orologio senza pensarci per giorni e giorni, poiché la maggiore durata della batteria ora dura facilmente tra le due e le tre settimane. Nella mia prima settimana con l'orologio, la batteria è scesa del 55% in sette giorni, con il display sempre attivo e un quadrante elegante continuamente abilitato, e inclusi alcuni allenamenti e il monitoraggio notturno del sonno.

Anche se sono diventato un fan dei cinturini in nylon per smartwatch, il cinturino in polimero della versione marrone è quasi altrettanto comodo. Sono stato in grado di indossare comodamente l'orologio per giorni e giorni, anche quando dormo o faccio la doccia. È un buon motivo per scegliere la versione con cinturino marrone rispetto alla più costosa versione interamente in titanio, poiché un cinturino in metallo non è così piacevole con cui dormire, ad esempio. Inoltre, l'orologio non si sente mai pesante. Tuttavia, le uniche volte che mi sono ritrovato a togliere l'orologio in diverse occasioni, è stato quando lavoravo al computer. I normali cinturini degli orologi premono contro il mio polso mentre appoggio la mano sulla scrivania, cosa che non ho sperimentato mentre indossavo il Watch Fit 4 Pro con il suo morbido cinturino in nylon.

Huawei ha anche aggiunto alcune cose minori ma divertenti a HarmonyOS in esecuzione sull'orologio. Uno di questi è l'aggiunta di quadranti video. Ho aggiunto un bel video con il drone che ho girato durante le mie vacanze estive come quadrante dell'orologio, che adoro ogni volta che guardo l'ora. Tuttavia, è molto spiacevole che il quadrante dell'orologio video mostri sempre una sequenza di cinque video stock preinstallati. Nonostante molti tentativi, non sono riuscito a capire come disabilitare i video stock. Spero davvero che Huawei aggiunga l'opzione per eliminarli o disabilitarli in un aggiornamento, perché in questo momento sta trascinando verso il basso questa funzione nonostante il suo grande potenziale. Oltre al quadrante video di 10 secondi, ci sono altri quadranti gratuiti disponibili nel Health App, insieme a una vasta collezione di quelli a pagamento. Ci sono anche alcune app disponibili, tra cui alcuni giochi di base, Petal Maps e cose come gli aiuti per il tempo di preghiera.

Altre funzioni intelligenti offerte dall'orologio sono WhatsApp e altre notifiche delle app di messaggistica, inclusa una tastiera completa per digitare le risposte. Ho anche testato la risposta alle chiamate utilizzando l'orologio e ho riscontrato un audio chiaro su entrambe le estremità e ora preferisco rispondere alle chiamate in questo modo. La riproduzione musicale tramite auricolari Bluetooth è possibile anche trasferendo i brani all'orologio tramite Health App. Ciò ti consente di allenarti con la musica lasciando il telefono a casa. È possibile controllare anche altre app per telefoni come Spotify e Google Maps, anche se mostrano solo controlli minimi come la pausa o le direzioni a sinistra o a destra. Per me, le funzioni intelligenti più importanti sono lì, principalmente la visualizzazione dei messaggi e la ricezione delle chiamate, ma mi manca ancora la possibilità di effettuare pagamenti NFC. C'è una nuova app di pagamento disponibile per gli orologi Huawei chiamata Quicko Wallet, ma purtroppo finora non sono riuscito a farla funzionare nei Paesi Bassi.

Una nuova aggiunta alla serie Watch GT 6 (inclusa la variante non-Pro ) di cui sono piuttosto entusiasta è la possibilità di tenere traccia degli allenamenti in bicicletta in modo più dettagliato. Huawei chiama queste metriche di ciclismo di livello professionale e penso che siano sicuramente un motivo per cui sia le persone che si spostano in bicicletta che i ciclisti si interessano a questo smartwatch. Vivo nei Paesi Bassi, quindi sono molto abituato ad andare in bicicletta, ma non so molto del ciclismo professionistico o delle metriche utilizzate lì. Tuttavia, dopo aver utilizzato il nuovo allenamento in bicicletta un paio di volte, ho rapidamente imparato ad apprezzare le nuove metriche di allenamento. È quasi difficile tornare a "solo" andare in bicicletta senza registrare la mia velocità e guardare le mie prestazioni dopo.

La metrica più univoca tracciata da GT 6 Pro è la potenza virtuale ciclica, misurata in Watt. Huawei è il primo ad aggiungerlo a uno smartwatch e significa che non hai più bisogno di un misuratore di potenza dedicato collegato alla tua bici. Utilizzando una combinazione di algoritmi per la resistenza al vento, la misurazione della velocità tramite GPS, l'altitudine e il peso della bicicletta, viene calcolato continuamente un valore di potenza virtuale per il ciclismo. Durante il ciclismo, è possibile passare dalla schermata principale dell'orologio che monitora la velocità e la frequenza cardiaca a una mappa a colori in tempo reale per vedere dove si sta andando o per visualizzare altre metriche in modo più dettagliato. L'orologio mette automaticamente in pausa l'allenamento anche quando sei fermo, ad esempio a un semaforo. All'inizio mi ha infastidito, fino a quando non ho scoperto che non avevo bisogno di riprendere manualmente l'allenamento. È anche possibile mostrare le metriche dell'orologio sul display del telefono utilizzando Huawei Health App, trasformando il telefono in un ciclocomputer.

Trovo ancora che la mia velocità, il percorso, l'altitudine e la frequenza cardiaca siano i più facili da monitorare e comprendere, ma sono curioso di vedere se la mia potenza virtuale in bicicletta cambierà nel tempo, poiché mi fornisce un'unica metrica per monitorare le mie prestazioni. Non possiedo un vero ciclocomputer per misurare la precisione della potenza virtuale del ciclismo di Huawei, ma i valori corrispondevano alle altre metriche, come la frequenza cardiaca e la velocità. Tutte le metriche insieme dipingono un quadro molto dettagliato di un allenamento in bicicletta. Ad esempio, mostra con precisione dove sono salito su un ponte nelle metriche di elevazione. Allo stesso tempo, ha monitorato la mia frequenza cardiaca che aumentava molto e la mia velocità che rallentava. Anche il tracciamento del percorso GPS è molto accurato e mostra un percorso fino a pochi passi. Un'ultima cosa degna di nota è che l'orologio supporta anche il rilevamento automatico delle cadute e gli avvisi SOS, ma ha bisogno di un telefono collegato per farlo.

Tutto sommato, ci sono molte cose che piacciono del Watch GT 6 Pro, dall'aspetto fantastico per ogni occasione all'eccellente durata della batteria, che ora dura facilmente per due settimane. Per chiunque sia appassionato di ciclismo o vada in bicicletta regolarmente, penso che Watch GT 6 Pro offra molte metriche interessanti in un unico dispositivo per iniziare a monitorare le prestazioni ciclistiche in modo più dettagliato. Sfortunatamente, l'aggiunta di watch face video avrebbe potuto essere eccezionale, ma è delusa dall'impossibilità di disabilitare i cinque video stock al momento del rilascio. Rispetto alla generazione di orologi precedente, si tratta per lo più di aggiornamenti incrementali, quindi se possiedi già un GT 5 Pro, potrebbe non esserci già molto motivo per eseguire l'aggiornamento. Tuttavia, per chiunque cerchi uno smartwatch elegante per monitorare gli allenamenti e le funzioni intelligenti più comuni, il Watch GT 6 Pro è un ottimo dispositivo da considerare, soprattutto a partire da 339 euro per le versioni marrone e nera.