Huawei Watch GT 7 Pro

Negli ultimi anni ho usato diversi smartwatch della serie Watch GT e ho sempre apprezzato la loro combinazione di funzionalità di salute e monitoraggio sportivo con un design elegante che è più di un semplice orologio sportivo. In sostanza, ti permettono di andare direttamente dalla palestra al lavoro o a una cena elegante senza dover cambiare dispositivo per l'occasione. Con l'ultimo Watch GT 7 Pro, ho notato che Huawei si sta orientando un po' più verso un look sportivo con il loro design, che si abbina perfettamente alla mia motivazione a correre più all'aperto. Com'è l'ultimo orologio Huawei e offre qualche aggiunta interessante rispetto alla versione precedente?

Partendo dall'aspetto: ho considerato il design uno dei punti di forza della serie Huawei Watch GT nel corso degli anni, distinguendoli dai design per lo più sportivi di Garmin, Samsung e Google, ad esempio. La buona notizia è che il Watch GT 7 Pro resta un vincitore sotto questo aspetto, anche se assomiglia molto ai precedenti Watch GT 5 e serie GT 6. Immagino che Huawei pensi che, se funziona e vende bene, non abbia bisogno di una revisione importante. Per questa recensione ho ricevuto la versione gialla, che penso sia la migliore tra tutti i nuovi colori. Presenta un cinturino giallo ben realizzato con dettagli sottili impressi, e una custodia metallica in lega di titanio con alcuni dettagli gialli. Anche questo design mi piace, ma spero che Huawei non stia andando troppo verso un look sportivo con i cinturini, perché penso che questo ridurrebbe il loro vantaggio di design rispetto alla concorrenza.

L'aspetto non è tutto e fortunatamente anche il comfort è una caratteristica di questo orologio. Il cinturino giallo è realizzato in fluoroelastomero, che risulta quasi oleoso ed è molto piacevole sulla pelle. Quando tirato un po' più forte, a volte si sudata intorno al polso, ma in generale l'orologio è stato molto comodo da indossare, sia di giorno che di notte, nelle ultime due settimane di test, anche durante la doccia. Il cinturino rappresenta forse la più grande innovazione del dispositivo quest'anno, poiché presenta un sistema innovativo in cui il cinturino si piega all'interno, che Huawei ha etichettato come EasyCross. È sia relativamente semplice che anche piuttosto brillante, poiché evita comodamente che l'estremità sciolta del cinturino si liberi, e ho sempre avuto la tendenza a smanettarci. È una nuova aggiunta fantastica che in realtà risolve un problema comune e aumenta il comfort di indossare il dispositivo.

Al centro del Watch GT 7 Pro c'è il display AMOLED in vetro zaffiro da 1,47 pollici. Come nelle versioni precedenti, è un display di alta qualità, molto luminoso fino a 3.000 nit, e con 317 pixel per pollice è anche molto nitido a qualsiasi distanza di visione normale. Può adattare automaticamente la luminosità ed è perfettamente visibile all'aperto anche in condizioni di sole. Ci sono diversi quadranti nuovi e personalizzabili tra cui scegliere, con il nuovo quadrante standard "Rugged Peak" che si abbina in modo sorprendente al cinturino giallo. Ci sono parecchi altri quadranti gratuiti tra cui scegliere o scaricare, inclusa la possibilità di usare le proprie immagini come sfondo. Il quadrante video purtroppo non funziona ancora bene: puoi aggiungere un video di 10 secondi, ma si alterna con diversi video stock che non possono essere disattivati, uccidendo di fatto la funzione per me da quando è stato aggiunto su uno dei modelli precedenti.

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Per utilizzare il Watch GT 7 Pro, è obbligatorio installare l'app Huawei Health. Sono abituato a questa app da un po' di tempo e penso che offra tutto ciò di cui hai bisogno per il tracciamento sportivo e le personalizzazioni degli orologi. Tuttavia, per i nuovi utenti richiede qualche lavoro extra: potresti dover installare alcuni servizi Huawei sul telefono per farlo funzionare. Inoltre, ci sono molti permessi da accettare quando usi l'orologio per la prima volta, il che può essere un po' fastidioso. A parte questo, funziona bene e abilita una serie di funzionalità, come aggiungere MP3 all'orologio, una modesta selezione di app extra, Gmail e WhatsApp, oltre ad altre notifiche (incluse risposte tramite tastiera) e un mix di piani di allenamento gratuiti e a pagamento. Sono anche possibili chiamate vivavoce e microfono integrati, purché tu resti connesso al telefono.

Passando all'uso dell'orologio per il monitoraggio della salute e dello sport: il Watch GT 7 Pro offre una lunga lista di metriche e allenamenti da monitorare. Alcuni dei principali indicatori sono la temperatura della pelle, i livelli di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e i passi, ma anche il monitoraggio del sonno e dei pisolini e la respirazione durante il sonno. Tra questi, ho usato di più il monitoraggio dei passi e del sonno; tengo traccia di almeno 10.000 passi al giorno e monitoro quanto faccio fatica a dormire abbastanza tra una casa e il lavoro impegnati. Entrambi sembrano piuttosto precisi, con il dispositivo che rileva accuratamente quando mi sveglio di notte, ma penso che stia contando i passi mentre guido.

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Per quanto riguarda gli allenamenti, ci sono tutte le modalità sportive introdotte in precedenza, come le funzionalità di corsa maratona del Watch GT Runner 2, e alcuni miglioramenti alla modalità golf unici degli orologi Huawei. Sono stati aggiunti più campi da golf e le mappe sono ora più dettagliate, e anche le modalità ciclistiche hanno visto alcuni miglioramenti. Inoltre, il Watch GT 7 Pro introduce il tracciamento degli sport invernali: basandosi solo sui movimenti è in grado di fornire metriche sia sulle prestazioni dello sci indoor che outdoor e dello snowboard, anche se non sono riuscito a testarle. Tutti gli allenamenti sono raggiungibili con al massimo due clic, e includono qualsiasi cosa, dal calcio al tuffo o al trekking.

Ho provato l'orologio durante diverse passeggiate all'aperto e per i miei esercizi di corsa. Il tracciamento GPS è molto accurato secondo la mia esperienza, anche solo un passo o due in un'altra direzione registrato fedelmente nei dettagli del percorso post-allenamento. Dopo i miei esercizi di corsa, c'è una grande quantità di metriche da analizzare (soprattutto all'interno dell'app Huawei Health): il ritmo di corsa per chilometro di corsa, la frequenza cardiaca per segmento, la cadenza, il tempo di contatto con il suo, l'oscillazione verticale, l'equilibrio e il guadagno di altitudine. Monitora anche i tempi di recupero e, con alcune metriche, ti dice come ti confronti con i pari della stessa età. Per me è più che sufficiente il tracciamento, ma se vuoi sfruttarlo al massimo, alcuni concorrenti offrono ancora più dettagli. Ad esempio, ho confrontato il mio Watch GT 7 Pro con il Coros di un amico e ne ho trovato uno che offre metriche più comode per la salute generale e la progressione della salute, che non sono così evidenti nell'app salute di Huawei.

Altre funzioni che mancano al Watch 7 Pro mentre ti indirizzano verso altri marchi includono il supporto offline di Spotify e un'integrazione pulita con Google Maps per le indicazioni. Qui la mancanza di supporto nativo per le app Google porta a una certa perdita di funzionalità. Ufficialmente, l'orologio supporta mappe e indicazioni in tempo reale tramite Petal Maps di Huawei, ma non sono riuscito a installarla sul mio telefono perché l'app continuava a dirmi che stavo usando una versione più recente di Android. Le uniche alternative allora sono app a pagamento di terze parti per Google Maps. Non c'è nemmeno modo di usare Google Wallet per i pagamenti NFC, ma la buona notizia è che con un po' di lavoro in più, sono riuscito a far funzionare i pagamenti NFC usando l'app Curve Pay.

Per un orologio quotidiano e un dispositivo di monitoraggio per salute e sport, il Watch GT 7 Pro quindi funziona per lo più bene. Ma non ho ancora menzionato un altro suo punto di forza, ovvero la durata della batteria. Huawei dichiara una durata della batteria fino a tre settimane o 21 giorni, o circa la metà sotto un uso più intenso, e i miei test lo confermano. Puoi facilmente usare questo orologio per quasi due settimane se fai solo qualche esercizio occasionale, il che significa anche che puoi indossarlo in modo significativo di notte per il monitoraggio del sonno. Come per i precedenti smartwatch Huawei, penso che non doversi preoccupare della durata della batteria sia in realtà una delle funzioni più comode che l'orologio offre. Si integra perfettamente anche con l'idea che questo orologio sia indossabile giorno e notte in qualsiasi occasione.

Tutto sommato, il Huawei Watch GT 7 Pro rimane un ottimo orologio che combina perfettamente l'uso tutto il giorno con il monitoraggio della salute e dello sport. È un dispositivo dall'aspetto fantastico che utilizza materiali di alta qualità con un'ampia selezione di esercizi e sport tra cui scegliere. È comodo e ha la batteria sufficiente per eliminare qualsiasi stress legato a una perdita di energia. Il nuovo cinturino EasyCross è una grande innovazione, che infila comodamente il cinturino in eccesso all'interno, tuttavia, se hai ancora un Watch GT 5 o 6 Pro, non è davvero necessario aggiornare ancora, a meno che tu non sia appassionato dei nuovi sport invernali. L'app Huawei Health può richiedere un po' di tempo per configurarsi correttamente se sei alle prime armi, ma in generale funziona bene, mentre la mancanza di supporto per i prodotti Google danneggia un po' l'orologio, dato che non sono riuscito a far funzionare Petal Maps (l'equivalente di Google Maps di Huawei) e le istruzioni per la mappa completa, ad esempio. D'altra parte, è la prima volta che riesco a usare i pagamenti NFC su un wearable Huawei. In totale, con circa 429 euro al lancio, non è un orologio economico, ma è un pacchetto completo che sarà utile in ogni momento della giornata.