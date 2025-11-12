Huawei Watch Ultimate 2

Il mercato degli orologi da esterno duri e durevoli è aumentato molto da quando qualcuno ha iniziato a produrre smartwatch e non sembra essere in declino. È anche facile capire perché. Molti di questi modelli hanno display di grandi dimensioni e una migliore durata della batteria, e di solito i case più grandi consentono più elettronica e quindi più funzioni rispetto ai loro piccoli cugini. Significa anche che il prezzo è diverso, di solito il doppio di quello che costa un normale smartwatch. Questo è il caso del modello da 48,5 mm di Huawei, l'unico che c'è, che costa 900 sterline, a meno che non si voglia la versione con cinturino in titanio, allora si tratta di 990 sterline per avere qualcosa che assomiglia molto a un classico orologio Scuba/Deep Diver. Naturalmente, puoi sempre scegliere di acquistare ancora più cinturini per il tuo orologio.

È costoso per uno smartwatch che molto probabilmente sarà obsoleto tra qualche anno, ma ottieni materiali di qualità e, sebbene non contenga esattamente una grande quantità di dati, il mio Huawei Watch di prima generazione funziona ancora senza problemi.

È (relativamente) leggero con un peso di 80,5 g, la cassa è realizzata in "lega amorfa a base di zircone", o materiale in lega simile al vetro, perfetto per alloggiare l'elettronica, e viene fornito con una batteria da 867 mAh, ovvero 360 mAh in più rispetto all'ultima generazione, o in termini pratici, quasi un'intera settimana di autonomia. Ma ancora più importante, supporta eSim, il che è bello in quanto consente all'orologio di funzionare senza telefono e ha ancora un po' di spazio di archiviazione per i file musicali locali, anche se né l'app né le specifiche possono dirmi a quanto spazio di archiviazione ho accesso, anche se i siti di specifiche di terze parti dichiarano 4 GB come molti orologi precedenti, quindi dovrò scegliere questa opzione. Usando l'eSIM, puoi usarlo come telefono e ha un altoparlante molto potente e un microfono decente assistito dall'intelligenza artificiale, ma consiglio comunque di utilizzare il telefono, nonostante sembri davvero bello parlare al polso.

Il display AMOLED LTPO2 da 1,5" raggiunge i 3500 nit, ma è ancora la buona vecchia risoluzione di 466x466, con una risoluzione di 310 ppi. Avevo sperato in un aggiornamento, ma anche il concorrente molto più costoso di Samsung è solo di pochi pixel in più, e il display è luminoso, pulito, vivido e facile da leggere, quindi l'unico vantaggio sarebbero più animazioni ad alta risoluzione, che è una condanna a morte per la durata della batteria. Il sistema di antenna interna è stato migliorato, con grande gioia per coloro che si dilettano negli sport all'aria aperta. Il menu è stato migliorato per essere più fluido, ma adoro il pulsante di scelta rapida che ti salva da due o tre attivazioni nel menu, tuttavia è anche leggermente pericoloso se hai un bambino piccolo ma forte con un forte bisogno di giocare con qualsiasi cosa abbia uno schermo su di esso. Anche le icone e i temi sono stati migliorati e, in generale, sembra un'esperienza molto unificata.

Mentre i sistemi di posizionamento sono già al loro apice attuale, la resistenza all'acqua è stata aumentata a 20 ATM, o 150 metri con grado di protezione IP68 e IP69.

Il vero aggiornamento si nasconde sotto la superficie, supporta la comunicazione subacquea basata su sonar. Sì, avete letto bene. Richiede che entrambe le parti dispongano di dispositivi compatibili e, sebbene viva vicino all'oceano, non avevo nulla in grado di accettare o inviare messaggi in acque oceaniche profonde 30 metri. Quindi, per una volta, crederò solo nel marketing, dato che l'acqua era onestamente troppo fredda per testare questa funzione.

Ci sono le modalità immersioni, Golf con un trilione di mappe precaricate e 100+ modalità sportive, anche se sono deluso dal fatto che non possa insegnarmi il judo, ma dato abbastanza tempo, il servizio di abbonamento sanitario premium di Huawei potrebbe essere in grado di farlo. Tuttavia, i dati e le funzioni subacquee aggiunte sembrano super interessanti e l'idea di utilizzare il tuo smartwatch di tutti i giorni per questo è onestamente fantastica. Vorrei solo avere questo orologio per la recensione quando la temperatura dell'acqua era accettabile... Una cosa strana è che non ha l'app e le funzionalità incentrate sulla bici dell'orologio GT6 Pro, cosa che trovo strana dato il prezzo premium.

Anche il monitoraggio della salute è a un livello che la maggior parte degli ospedali approverebbe; SpO2, ECG, rilevamento cadute e servizio SOS. Non ho testato gli ultimi due ad essere onesti, poiché sono abbastanza sicuro che effettuare una falsa chiamata SOS sia illegale nella maggior parte dei paesi. Il sensore X-TAP è ancora leggermente aggressivo, ma soprattutto il monitoraggio del sonno è davvero impressionante, così come la parte fitness/GPS.

L'unica cosa che deve essere migliorata è la funzione del quadrante. È letteralmente impostato per un servizio in abbonamento e devi sborsare soldi veri per la maggior parte dei quadranti. Non è proprio il mio genere. E mentre nel corso degli anni mi è piaciuta molto l'app Huawei Health, sia l'interfaccia che il modo in cui alimenta le informazioni sono diventati troppo focalizzati sugli abbonamenti, quindi no grazie. E come con la maggior parte degli altri smartwatch, la sostituzione del telefono accoppiato richiede un ripristino e questo include anche i quadranti. Perché? Proprio... perché? Questo non dovrebbe essere un problema nel 2025. In generale, questo orologio offre un sacco di opzioni e funzionalità, escluse quelle che si possono scegliere di installare da soli. Tuttavia, trovo la parte di installazione piuttosto fastidiosa, poiché mi viene costantemente chiesto di accettare le cose (o ricevere il messaggio "attiva i servizi della galleria dell'app sul tuo indossabile") con l'orologio che dice "nessuna opzione" in risposta... Questo perché ho usato il menu delle opzioni invece del menu principale per accedere alla funzione App Gallery e ho dovuto scoprire la soluzione da solo. Quindi, c'è ancora un po' di margine di miglioramento.

L'applicazione nella vita reale mi ha dato circa cinque giorni di utilizzo, leggermente più dei 4,5 giorni promessi da Huawei, quindi punti per quello. In generale, gli orologi di Huawei stanno chiaramente cercando di fare tutti i fondamentali proprio come i loro concorrenti non cinesi, ma solo con un po' più di funzionalità e con miglioramenti costanti ogni volta che viene rilasciata una nuova gamma. Prima di spendere molto per questi orologi aspiranti sopravvissuti che sono tutti relativamente costosi, prova il Ultimate 2 per cambiare, sarà una piacevole sorpresa.