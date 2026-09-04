Hugh Jackman dice che sta investendo nel club di calcio inglese Norwich

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Hugh Jackman è in trattative per acquistare una quota nella squadra inglese di calcio Norwich City, un club di cui è tifoso grazie a sua madre, che viene da Norwich. L'attore australiano lo ha rivelato in un'intervista a TalkSport: quando gli è stato chiesto se comprerebbe quote in un club di calcio, seguendo quanto altri attori di Hollywood come Ryan Reynolds e Rob Mac hanno fatto con il Wrexham, ha dato al media "un piccolo esclusivo".

"Sono molto, molto interessato - e ne sto parlando proprio ora. Sei il primo a saperlo. C'è una piccola esclusiva", disse Jackman. "Bravo Ryan, fai il tuo lavoro, io sono tutto per i Canari", riferendosi al soprannome della squadra inglese, attualmente in seconda divisione del calcio inglese.

Jackman, che ha recentemente recitato in The Death of Robin Hood, non ha specificato quanto di Norwich sia in trattative per acquistare, se sarà una quota minoritaria o di maggioranza e diventerà il nuovo proprietario. Il club è attualmente di proprietà dell'imprenditore americano Mark Attanasio con una quota dell'85%, anche proprietario della squadra MLB Milwaukee Brewers.