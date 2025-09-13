Hugh Jackman e Kate Hudson creano una tribute band a Neil Diamond in Song Sung Blue
Il film musicale sarà presentato in anteprima questo Natale.
Focus Features ha condiviso il trailer di un nuovo film in arrivo che vedrà Hugh Jackman e Kate Hudson combinarsi. È un film che sembra seguire due musicisti e artisti sfortunati che si uniscono per formare e creare una tribute band dedicata a Neil Diamond.
Intitolato come Song Sung Blue, prende il nome dall'omonima canzone di Neil Diamond, il film è diretto da Craig Brewer di Footloose, Dolemite Is My Name e CraigComing 2 America, con Brewer che collabora con Greg Kohs per la sceneggiatura. Il cast è guidato da Jackman e Hudson, che qui appaiono come Mike e Claire Sardina, conosciuti anche con i loro nomi d'arte di Lightning e Thunder.
Secondo la trama del film, la sinossi spiega: "Basato su una storia vera, due musicisti sfortunati (Hugh Jackman e Kate Hudson) formano una gioiosa tribute band a Neil Diamond, dimostrando che non è mai troppo tardi per trovare l'amore e seguire i propri sogni".
La data della premiere di Song Sung Blue è fissata per Natale in molti territori, con il Regno Unito che dovrebbe essere in grado di guardare il film dal 1° gennaio 2026. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.