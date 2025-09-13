Hugh Jackman e Kate Hudson creano una tribute band a Neil Diamond in Song Sung Blue

Focus Features ha condiviso il trailer di un nuovo film in arrivo che vedrà Hugh Jackman e Kate Hudson combinarsi. È un film che sembra seguire due musicisti e artisti sfortunati che si uniscono per formare e creare una tribute band dedicata a Neil Diamond.

Intitolato come Song Sung Blue, prende il nome dall'omonima canzone di Neil Diamond, il film è diretto da Craig Brewer di Footloose, Dolemite Is My Name e CraigComing 2 America, con Brewer che collabora con Greg Kohs per la sceneggiatura. Il cast è guidato da Jackman e Hudson, che qui appaiono come Mike e Claire Sardina, conosciuti anche con i loro nomi d'arte di Lightning e Thunder.

Secondo la trama del film, la sinossi spiega: "Basato su una storia vera, due musicisti sfortunati (Hugh Jackman e Kate Hudson) formano una gioiosa tribute band a Neil Diamond, dimostrando che non è mai troppo tardi per trovare l'amore e seguire i propri sogni".

La data della premiere di Song Sung Blue è fissata per Natale in molti territori, con il Regno Unito che dovrebbe essere in grado di guardare il film dal 1° gennaio 2026. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.