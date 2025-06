Hugh Laurie non ha alcun interesse a discutere del suo periodo come Dr. House

House - lo show che ruota attorno a un medico eccentrico di nome Gregory House con un'aggiunta di antidolorifici e una gamba - è andato in onda per ben 177 episodi in otto stagioni. Ha vinto cinque Primetime Emmy, due Golden Globe e l'attore Hugh Laurie è stato nominato come miglior attore ai Golden Globes per sei anni consecutivi.

Eppure, anche con tutto quel prestigio e una base di fan che si diverte ancora a guardare lo show, Laurie è profondamente disinteressata a parlarne a qualsiasi titolo. Il dottor Mike Varshavski, che conduce il suo podcast Dr. Mike, si è recentemente seduto con il protagonista di The Pitt Noah Wyle per parlare del suo show.

Durante questo podcast, Varshavski ha anche rivelato che una volta ha chiesto a Hugh Laurie di venire come ospite, ma un rappresentante di Laurie lo ha rapidamente zittito. Tramite GamesRadar, il dottor Mike ha dichiarato: "Vi leggerò tra virgolette quello che ha detto: 'Non è interessato a opportunità come questa, francamente non si preoccupa del pubblico o di rivivere lo show'. "

Probabilmente è un po' straziante per i fan sfegatati che Laurie non abbia alcun interesse per lo show, ma a volte è proprio così che stanno le cose. Almeno questo significa che le persone possono mettere a letto le idee di un risveglio.

